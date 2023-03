Sefa empossa cinco coordenadores fazendários; veja quem são

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) realizou, nesta sexta-feira (3), em Belém, uma cerimônia de posse de cinco coordenadores fazendários. O evento contou com a presença de servidores fazendários, representantes de entidades de classe e contadores. Veja os nomes:

Mário Neves foi empossado para a Coordenação Executiva Regional de Belém;

Ilyich Dantas Diniz para a Coordenação Executiva Regional de Ananindeu;

Gina Sales Correa assumiu a Coordenação Executiva Especial de Substituição Tributária;

Márcio Albuquerque Carvalho foi nomeado para a Coordenação Executiva Especial de Micro e Pequenas Empresas

Lucivaldo Nogueira Freitas assume a Coordenação de Mercadorias em Trânsito de Portos e Aeroportos.

O secretário de Estado da Fazenda, René Sousa Júnior, enfatizou a importância de fazer o revezamento na equipe e ressaltou os bons resultados obtidos pela Fazenda Pública nos últimos quatro anos, destacando a diretriz da gestão do Fisco aos servidores de trabalhar de forma preventiva e simplificar a legislação tributária estadual.

Lucivaldo Nogueira de Freitas, servidor da Fazenda há 31 anos, agradeceu a confiança depositada pelo governo ao assumir a Coordenação de Mercadorias em Trânsito de Portos e Aeroportos. Em nome dos contribuintes, o vice-presidente da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), José Maria Mendonça, reiterou a parceria com o Fisco, ressaltando que as duas instituições atuam no sentido de desenvolver o Estado, apesar das visões diferentes.