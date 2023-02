Aplicativo para celular permite acessar serviços da Sefa

A Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa) lançou um novo canal de atendimento, o aplicativo Sefa Pará (App Sefa-Pa), que permite aos usuários acessar informações e serviços da Sefa pelo celular.

Para acessar o aplicativo, é necessário baixar o App Sefa de forma gratuita na loja Play Store para celulares com android. Em breve estará disponível para IPhone.

VEJA MAIS

Os primeiros serviços oferecidos pelo aplicativo são relacionados ao

(

), incluindo consulta de valores, datas de pagamento, parcelamento, emissão do Documento de Arrecadação (DAE) e um lembrete das datas de pagamento do imposto que pode ser recebido no celular.