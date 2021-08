Seduc reforça que vai manter aulas presenciais na rede estadual

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informa que continuará com as aulas presenciais na rede pública estadual, conforme o Plano de Retomada, aprovado à unanimidade pelo Conselho Estadual de Educação (CEE-PA).

"Reiteramos que a decisão pelo retorno está em consonância com estudos científicos e dentro dos rígidos parâmetros estabelecidos pelos órgãos de saúde pública, adotando as medidas cabíveis e todos os protocolos de biossegurança. Ressalta, ainda, que as unidades escolares que não estão adequadas para o retorno presencial seguirão com as atividades remotas com o intuito de resguardar a saúde de toda a comunidade escolar paraense", diz nota publicada pela Seduc, na noite desta quarta-feira.

A nota da Seduc é uma resposta ao movimento convocado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (Sintepp). Em assembleia virtual, na manhã desta quarta-feira (4), a categoria decidiu entrar em greve sanitária na próxima segunda-feira (9). Isso significa que, a partir desse dia, as atividades serão apenas remotas. O retorno das aulas presenciais no Estado ocorreu na segunda-feira (2). Apesar do termo, as aulas não serão suspensas. Apenas voltarão a ser totalmente remotas.

O Sintepp defende que o retorno presencial só ocorra após completar a vacinação (segunda dose) dos trabalhadores. Também diz ser fundamental a imunização da comunidade escolar.

“Greve sanitária é a não presencialidade nas escolas, para não ter contato e risco de contaminação no ambiente escolar. E que possamos manter as atividades remotas com os nossos estudantes”, disse o coordenador geral do Sintepp, professor Beto Andrade. A orientação é para que, até sexta-feira, a categoria continue em seu horário de trabalho nas escolas, conversando com a comunidade escolar e explicando o cenário que levou à greve sanitária.

Em um formato que é novidade, a greve sanitária começará na segunda-feira após o cumprimento dos trâmites legais.