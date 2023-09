Sectet inicia neste domingo (10) inscrições para o Enem Pará 2.0

A partir das 19 horas deste domingo (10), os estudantes que estão se preparando para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão se inscrever gratuitamente na plataforma Enem Pará 2.0, que contém um curso EAD preparatório para a prova.

A iniciativa é do Governo do Pará, coordenada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), por meio da Coordenação de Ensino a Distância (COEAD) e da Diretoria de Educação Profissional e Tecnológica (Detec), em parceria com a Fundação Guamá.

O lançamento oficial da plataforma atualizada ocorre dentro da programação da 26ª Edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, que teve início neste sábado no Hangar - Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, na manhã deste sábado (9).

O Enem Pará é voltado para estudantes de todo o Estado que não conseguem arcar com os cursos preparatórios e/ou não podem estar em aulas presenciais. Para as Escolas de Ensino Técnico do Estado do Pará (Eetepas), o curso oferece complementação de carga horária.

Por meio da plataforma, os alunos terão acesso a 1.200 aulas, divididas em 15 disciplinas, materiais didáticos, exercícios autocorrigíveis, índices de aproveitamento e simulados, tudo de acordo com o edital da prova.

Além do site, o acesso também pode ser feito via aplicativo, disponível na Play Store. Após baixar as aulas e os exercícios, os alunos podem consultar o material sem internet. Os estudantes que visitarem o estande da Sectet na Feira Pan-Amazônica do Livro terão mais informações e poderão realizar o cadastro na plataforma na hora.

Serviço:

Para se inscrever no curso Enem Pará 2.0 - Curso EAD Preparatório para o Enem, basta se inscrever aqui (https://enempara.sectet.pa.gov.br/login).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (91) 98412-0706.