Secretário de Segurança Pública Ualame Machado aponta perspectivas para o Estado em 2025

O ano de 2024 na segurança pública do Estado foi marcado por diversas operações, articulações e medidas que visam tornar o Pará um lugar mais seguro para a população. Em entrevista ao jornal O Liberal, o secretário de Segurança Pública do Estado, Ualame Machado, destacou os principais reforços e ações do ano, e ainda, como o efetivo deverá atuar na segurança da capital paraense durante a 30ª Conferência das Nações Unidas, a COP 30.

Para Ualame, 2025 é um ano importantíssimo para o Pará e para a Amazônia. O secretário reafirma novos concursos para o setor da Segurança Pública. “É um fortalecimento daquilo que há de mais valoroso para nós. Temos em andamento um concurso da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros e previsão de concurso para a Polícia Científica. Para a PM, serão quase duas mil vagas no total para oficiais e praças. Já a Polícia Científica tem um concurso prestes a ser publicado com cerca de duzentas vagas, e a Civil com um concurso para escrivão, especificamente, com cerca de cem vagas.”

Ualame ainda destaca novos equipamentos que deverão ser utilizados pelo efetivo, como as armas eletro incapacitantes. “É um dispositivo menos letal, que consegue impedir o indivíduo de reagir. O intuito é que possamos controlar cada vez mais o crime sem necessariamente agir com o uso extremo da força”, pontuou.

Bases fluviais

Um ponto destacado pelo secretário no ano de 2024 foram as Bases Fluviais, ou Bases Integradas de Segurança. Tratam-se de pontos estrategicamente instalados em locais onde é conhecida a atividade de tráfico de drogas, contrabando, pirataria e crimes ambientais. “As Bases Integradas são parte de uma estratégia que iniciamos em 2019. Tínhamos pouco mais de vinte embarcações, hoje são mais de oitenta, totalmente blindadas inclusive contra fuzil. Hoje, as Bases são um exemplo para vários estados do Brasil e o próprio Governo Federal já estudou a implantação delas em todo o território nacional. Temos um ponto funcionando em Breves, no Marajó, e a Base Candiru, em Óbidos. Estamos em construção da terceira Base, que ficará entre os municípios entre Abaetetuba e Barcarena, que cobrirá também parte do entorno de Vila do Conde, porto estratégico para a Amazônia e para o Brasil”, ressaltou.

Tráfico e combate ao crime organizado

Segundo Ualame, o ano de 2024 já é o maior em apreensão de drogas na história do Pará, com mais de doze toneladas de entorpecentes apreendidos, graças à estratégia de dispositivos como as próprias Bases Fluviais, além de lanchas e outras embarcações blindadas. “A ação implantada nas áreas fluviais foi muito assertiva e realmente mirou no tráfico. Lembrando que a maior apreensão foi realizada justamente na área onde será construída a nova Base, e com mais embarcações sendo adquiridas, vamos conseguir melhorar os resultados ainda mais.”

Ualame ainda reforça a capacitação policial para ação nesse tipo de caso, cada vez mais reforçada e apta para operar em qualquer ocorrência, inclusive na autodefesa. O secretário destaca a aquisição de veículos blindados e novo quantitativo em armamento, o que já trouxe resultados nas operações. “O Pará avançou muito no combate aos crimes violentos. Temos, por exemplo, quase dois anos sem ocorrência de roubo à banco e explosão de carros-forte. Não podemos dizer que a criminalidade deixou de existir, mas não tivemos ocorrência dessa magnitude há um bom tempo e isso demonstra a capacitação de nosso efetivo”, pontuou Ualame.

Câmeras corporais

O uso de câmeras corporais já é uma realidade na Polícia Militar, Departamento de Trânsito (Detran) e Polícia Penal. Para 2025, o secretário projeta a ampliação do uso deste tipo de tecnologia. Ele reafirma que as câmeras são uma garantia de que o agente exerça sua missão dentro dos parâmetros legais. “Com a COP 30 e o recebimento de turistas nacionais e estrangeiros, nós temos que demonstrar transparência e uso correto de equipamentos por nossos policiais. Serão entregues quase três mil armas eletro incapacitantes para que, em qualquer ocorrência, eles não tenham que recorrer ao armamento letal e cumprir prisões de uma maneira mais técnica, sem necessidade de troca de tiros.”

COP 30

Ainda sobre a COP 30 e a chegada de autoridades, delegações e figuras públicas que deverão marcar presença na capital paraense em 2025, o secretário Ualame Machado aponta que o efetivo não será um gargalo na segurança pública, com a previsão dos concursos que serão realizados. Então esse tipo de equipamento além das nove viaturas, viaturas blindadas, viaturas especiais que foram entregues, mais aeronaves, tudo isso tá sendo empregado pra que a segurança pública do Pará esteja cada vez melhor. Ele aponta a integração a ser realizada com a Polícia Federal, que realizará a segurança dos chefes de estado, e a Polícia Rodoviária Federal, que fará a escolta dos comboios e outros deslocamentos. Ainda, segundo o secretário, haverá uma parceria com a Prefeitura Municipal de Belém e Guarda Municipal, para reforço na segurança. “O trabalho integrado será fundamental para que a gente possa entregar um evento que marque a história das COP’s em todo o mundo e que seja realmente a melhor COP de todos os tempos”, ressaltou.