Secretário de Meio Ambiente celebra participação do Pará em eventos em Nova York: 'atraímos investimento'

Dias depois de retornar de uma agenda que incluiu vários eventos em Nova York para tratar de questões referentes ao meio ambiente com personalidades de relevância global, o titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Mauro O'de Almeida, concedeu uma entrevista ao Grupo Liberal, comentando as parcerias que firmou nos encontros. O secretário destacou a presença do Pará em dois eventos: Semana do Clima de Nova York e o Global Citizen Live, evento com shows de artistas internacionais onde O'de Almeida foi convidado a subir ao palco para firmar os compromissos do Pará no combate às causas e efeitos das mudanças climáticas.

"Na Climate Week, nós tínhamos uma participação no evento dos governadores da Amazônia Legal, chamado 'Amazônia Que Queremos'. Nosso foco foi a apresentação do Programa de Recuperação Verde do Consórcio dos Governadores. Queremos a Amazônia que dê oportunidade para nossa população, e faça com que ela sai dessa disputa - desigual para o meio ambiente - entre sobreviver e ter uma agenda ambiental. O plano de recuperação prevê essa questão, não só de restauração florestal, mas também, dar oportunidade à população da região amazônica, quase toda ela com baixos índices de desenvolvimento humano, para que ela possa melhorar de vida", analisou O'de Almeida.

Entre os compromissos, a Semas participou de diversas reuniões bilaterais com parceiros, como o encontro com Aillen Lee, diretora do Programa de Conservação Ambiental da Fundação Gordon e Betty Moore, instituição americana que apoia descobertas científicas e conservação ambiental. "A partir da observação que o Estado do Pará tem feito alguma coisa de diferente, eles querem investir na transformação administrava da Semas - primeiro, dar uma base de estrutura sólida para a Semas de organização e, a partir daí, criar um título financeiro para que a gente possa oferecer metas de sustentabilidade e, a partir daí, receber de volta investimentos financeiros. É uma coisa inovadora, e por isso, desafiadora", analisou o secretário.

No outro evento principal, os membros da comitiva da Semas foram convidados especiais do Global Citizen Live, evento transmitido de seis continentes com a participação de artistas, celebridades e líderes mundiais para criar um movimento de mudanças para o clima e a desigualdade social. "O desafio veio pelo Twitter. O Chris Martin, vocalista do Coldplay, desafiou os governadores da Amazônia a aderirem à iniciativa. Nosso governador Helder aceitou o desafio. Para nossa surpresa, o pessoal da organização manteve a oportunidade da gente subir ao placo principal e firmar o compromisso na frente de mais de 60 mil pessoas no Central Park. Foi um dia muito emocionante, uma experiência arrebatadora. Fizemos nosso compromisso, que é a criação de três áreas protegidas, a expansão em 25% dos manejos florestais e alcançar o Net Zero [neutralidade da emissão de carbono] até 2036", celebrou o secretário de meio ambiente.

Para Mauro O'de Almeida, personalidades internacionais de várias áreas estão se preocupando mais com as questões ambientais e ele, sendo um gestor em meio ambiente na Amazônia, está feliz em participar dos debates em busca de soluções. "A Europa, de uma maneira geral tem uma consciência muito forte em questões de mudanças climáticas porque ela sofre com isso. Quando nos comprometemos nesse tipo de iniciativa, a gente atrai investimento, e consegue fazer com que se invista em sistemas de tecnologia da informação. Quando você consegue tratar a informação, você consegue avançar em muitas políticas públicas", projeta o secretário.