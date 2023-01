Santarém recebe festival de cinema com temáticas livres e produzidas em vários países do mundo

Fortalecer e solidificar a cultura de festivais de cinema na região Norte do Brasil. Esse é o objetivo do “Olhar Film Festival”, evento cinematográfico que exibe animações, curtas, médias e longas-metragens com temáticas livres e produzidas no mundo todo. A programação ocorrerá entre os dias 26 a 29 de janeiro, no formato online e presencial no auditório da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) Rondon, em Santarém, oeste do Pará. A entrada é gratuita.

Essa é a primeira edição que terá em 2023, cada um com quatro dias de duração. A exibição, feita de forma remota e presencial, é para que cineastas e espectadores de outros países possam ter acesso aos filmes e ainda propor uma troca com o cinema de outras partes do mundo através de seu formato bimensal, itinerante e que dura o ano inteiro.

“Acreditamos que ter seis edições no decorrer de um ano potencializará todas as trocas culturais que este tipo de evento pode oferecer. Queremos diminuir todo tipo de fronteira que possa existir por meio de distância, situação financeira e idioma, exibindo filmes de todos os continentes de forma acessível tanto para os moradores das cidades que sediarão o evento quanto para aqueles que não acompanharão presencialmente”, explica Victor Rosalino, diretor do projeto.

O festival também premia o melhor filme regional exibido a cada edição, que foram produzidos por cineastas que residem na região Norte. O “Prêmio Olhar”, como foi batizado, contempla o melhor filme na categoria aberta, nacional e internacional, exibidos no evento. Os longas selecionados para a exibição foram escolhidos entre as mais de 2.300 inscrições recebidas em apenas dez dias.

O "Olhar Film Festival" é realizado pelo coletivo audiovisual Malaco Dreams, tem o patrocínio oficial do Banco da Amazônia, apoio da Lei de Incentivo, Governo Federal, Prefeitura de Santarém, do coletivo Cine de Rua, do SESC-PA e do Festival de Cinema Latino Americano de Alter do Chão.

Serviço

Olhar Film Festival

Quando: 26 a 29 de janeiro de 2023

Onde: Auditório da UFOPA Rondon. Av. Marechal Rondon, s/n, Caranazal, Santarém.

Hora: 15 às 21h

Quanto: Entrada gratuita.