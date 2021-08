Santa Izabel começa a vacinar adolescentes de 12 e 13 anos nesta quarta

Nesta quarta-feira (01), adolescentes de 12 e 13 anos, com ou sem comorbidades, de Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém, vão receber a 1ª dose da vacina contra a covid-19. Será a primeira vez que o município vai disponibilizar a vacina para essas duas faixas etárias.

Das 14h às 17h, no Centro de Saúde de Santa Izabel (Cesp). Com RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência do município. Também é obrigatório que o adolescente esteja acompanhado de algum representante legal.

Santa Izabel começou a vacinar os adolescentes contra a covid-19 na semana passada. Na terça e na quarta-feira (24 e 25), foram aqueles com 17 anos. Na quinta e na sexta-feira (26 e 27), jovens de 16 anos. Já nesta semana, na segunda e na terça-feira (30 e 31), foram aqueles com 14 e 15 anos.

2ª dose

A partir desta quarta (01) e até sexta-feira (03), Santa Izabel do Pará também disponibiliza a 2ª dose da Astrazeneca para quem está no prazo agendado. Das 8h às 12h, no drive-thru montado na Praça Matriz, Com RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência.