Santa Casa do Pará é referência na Amazônia como hospital de ensino

A Santa Casa do Pará iniciou suas atividades no ano de 1650, em Belém, uma das mais antigas do Brasil, mas foi apenas em 1990 que a instituição foi absorvida pelo Governo do Estado e passou a ser a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA), maior maternidade pública do estado, com cerca de 750 partos mensais e referência no atendimento materno-infantil de média e alta complexidade.

Em paralelo a essas atividades há as que ocorrem no Hospital de Ensino, espaço voltado para a formação profissional, na área da saúde, na Amazônia.

Desde a década de 70, a Santa Casa do Pará vem formando médicos especialistas para prestar atendimento qualificado nas regiões metropolitanas e no interior do Pará e por toda a região amazônica. Durante 35 anos, centenas de profissionais se especializaram nas 12 áreas de residências médicas oferecidas pela FSCMPA, sendo a pediatria, clínica médica, ginecologia e obstetrícia aquelas com maior número de formandos.

Presidente da Fundação Santa Casa, Bruno Carmona destaca que um dos pilares da instituição é ‘cuidar das pessoas, gerando conhecimento, que se busca fazer com excelência’.

“A instituição é um hospital público que tem orgulho em atender 100% aos usuários do SUS, cumprindo todas as políticas públicas determinadas pela Sespa (Secretaria de Estado de Saúde Pública). Toda a estrutura dada aqui é para que os residentes desenvolvam suas habilidades, para saírem daqui excelentes especialistas. O conhecimento do residente virá em forma de recompensa e reconhecimento profissional e da própria sociedade”, declarou.

Profissionalização

Érica Cavalcante, diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão da Fundação Santa Casa, reforça que a instituição é campo de prática no ensino profissionalizante dos cursos técnicos do ensino médio, e também para a graduação das universidades públicas e privadas.

“A gente tem termo de cooperação com as universidades públicas e privadas no campo da medicina. A Uepa é uma instituição irmã do estado e a UFPA por termos de cooperação. E nós temos também a pós-graduação, como o mestrado, aqui dentro, na linha de gestão. Além da Residência Médica que funciona dentro da Santa Casa desde 1977, e da Residência Multiprofissional, que é mais recente”, afirmou.

A diretora detalhou sobre o funcionamento da formação em saúde que segue até a pós-graduação. “Hoje nós temos diversos programas de residência, com duração de dois a três anos, em especialidades e sub-especialidades. Em relação à graduação eles têm a oportunidade de fazer seu campo de prática nas enfermarias, nos ambulatórios, na sala de parto e centro cirúrgico. Então uma grande parte da formação dos alunos acontece aqui dentro. Desde quando vem fazer o princípio do atendimento médico até o internato, em que fazem o treinamento em serviço com supervisão dos professores”, diz.

Centenas de profissionais se especializaram em diversas áreas. (Ascom/ Santa Casa)

Lauro Nascimento, residente em enfermagem, diz que a passagem pela Santa Casa é fundamental. “Penso que há um compromisso da gestão em nos receber e nos ofertar o melhor que a instituição pode, com ensino de qualidade e, ao mesmo tempo, que a gente possa ter uma prática muito boa. Esses dois anos vão nos moldar como profissionais, mas acima de tudo adquirir experiências e ir além de outros olhares da graduação, sobretudo do que somos capazes de fazer, e buscar beneficiar quem está sendo assistido aqui para obter uma boa assistência”, concluiu.

Residente em anestesiologia, Vítor Bahia, avalia que a formação na instituição apresenta diferenciais em relação a outros centros. “A residência médica e multiprofissional é fundamental para nossa formação profissional e o futuro da sociedade. A Santa Casa, por ser um hospital grande e oferecer bastante vagas, tem um papel fundamental para que forme novos profissionais, para que possam atender às pessoas que estão passando por dificuldades em uma área como a do SUS, que tem um déficit de profissionais na área médica", explicou o médico residente.

Ampliação do ensino

A Fundação Santa Casa atualmente oferece, em nível de pós-graduação, os programas de Residências Multiprofissional (Coremu) e Médica (Coreme). O programa de residência médica tem duração de dois a três anos, e envolve 12 áreas: pediatria, cirurgia pediátrica, ginecologia e obstetrícia, clínica médica, cirurgia geral, radiologia, neonatologia, nefrologia pediátrica, anestesiologia, hepatologia, medicina intensiva adulto e medicina intensiva pediátrica.

A Residência Multiprofissional (Coremu), a mais recente, oferece residências em torno de dois anos para profissionais formados em fisioterapia, enfermagem, terapia ocupacional, farmácia , psicologia, serviço social e nutrição.

Obras

O engenheiro da Santa Casa, responsável por acompanhar o andamento das obras, diz que o Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) vai funcionar em uma área em torno de 1.585 metros quadrados e seu acesso será pela antiga escadaria da Avenida Generalíssimo Deodoro, esquina com a rua Oliveira Belo. “A área já está na reta final e deve ser entregue este mês. A climatização do ambiente já foi testada e está ok, e estamos nos ajustes finais em relação aos equipamentos do auditório que o novo espaço vai oferecer.”

Sílvia Nunes, integrante da Diretoria de Ensino e Pesquisa (DEPE), destaca que o Instituto trará para Santa Casa novos horizontes. “Será um espaço que reunirá Residências, Especialização, Mestrado e futuro Doutorado. Os cursos ampliarão a rede de atuação da Fundação porque permitirão o estreitamento das relações com as Instituições de Ensino Superior (IEs), junto aos Institutos, Ministérios e CAPES, e assim a Santa Casa se destaca como a única maternidade pública com um Centro de Ensino e Pesquisa do Norte do Brasil”.

Bruno Carmona frisa a necessidade do fortalecimento da instituição como um hospital de ensino, reconhecido pelo Ministério da Saúde, além de possuir a certificação nível ONA-3 (acreditada em excelência). O presidente da Fundação Santa Casa afirma ainda que o CEPE vem atender uma necessidade de estrutura física com diversos espaços, que atende a essa demanda própria do hospital e com o apoio que o hospital recebe do Governo do Estado, a gestão atual vai entregar mais um espaço em benefício da população, totalmente repaginado.