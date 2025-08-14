Capa Jornal Amazônia
Saiba os valores das tarifas de pedágio nas rodovias do Pará que começam a ser cobradas nesta sexta

Cobrança valerá para 526,2 km de rodovias estaduais, incluindo a Alça Viária e principais trechos da PA-150, PA-475, PA-483, PA-252 e PA-151. Confira os valores por categoria de veículo e as modalidades de pagamento disponíveis

Hannah Franco
fonte

Tarifas de pedágio no Pará entram em vigor nesta sexta (15); veja os valores (Divulgação/Rota do Pará)

A partir desta sexta-feira (15/8), os motoristas que trafegam por 526,2 km de rodovias estaduais do Pará passarão a pagar pedágio em trechos administrados pela concessionária Rota do Pará, incluindo a Alça Viária, PA-150, PA-475, PA-483, PA-252 e PA-151. Segundo a concessionária, a implantação das tarifas tem como objetivo garantir rotas mais seguras e com fluxo de tráfego mais desafogado para todos os usuários.

Vale destacar que motociclistas e veículos oficiais da União, dos Estados e dos Municípios estarão isentos do pagamento, conforme acordo firmado entre a Rota do Pará e o governo estadual, considerando o uso intenso de motos em áreas rurais. Para os demais veículos, as tarifas variam conforme a categoria, com valores estimados em torno de R$ 10 por trecho, considerados baixos em comparação a outros pedágios pelo país.

Confira a lista completa dos valores que passarão a ser cobrados e os detalhes sobre formas de pagamento e isenções.

VEJA MAIS

image Cobrança de pedágio em rodovias do Pará começa nesta sexta-feira (15); confira os locais
Motoristas poderão usar o sistema eletrônico de pagamento (TAG) para agilizar a passagem

image Pedágio no Pará começa a funcionar em agosto: entenda a logística
Já implementado em diversas rodovias pelo território nacional, o pedágio é novidade no estado e já tem chamado atenção dos paraenses, principalmente de quem utiliza as rotas com frequência.

Quando começa a cobrança do pedágio?

A cobrança das tarifas de pedágio em rodovias estaduais administradas pela concessionária Rota do Pará começa nesta sexta-feira, 15 de agosto, a partir da 00h (meia-noite). O anúncio foi feito após a publicação da resolução oficial pela Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte do Pará (Artran), em edição extra do Diário Oficial do Estado, na última quarta-feira (13/8).

Onde haverá pedágio no Pará?

A cobrança será realizada em 526,2 km de rodovias estaduais, abrangendo trechos da PA-150, PA-475, PA-483, PA-252, PA-151 e Alça Viária (km 22, entre Barcarena e Belém). As primeiras praças de pedágio a entrarem em operação ficam localizadas em:

PA-150, km 52,6 – entre Nova Ipixuna e Jacundá

PA-150, km 112,8 – entre Jacundá e Goianésia do Pará

PA-252, km 31,9 – entre Moju e Abaetetuba

Alça Viária, km 22,0 – entre Barcarena e Belém

Quais são os valores do pedágio?

A tarifa de pedágio varia de acordo com o tipo de veículo e a quantidade de eixos. Veja abaixo a tabela oficial de valores:  

Categoria Tipo de veículo Valor (R$)
1 Automóvel, caminhonete e furgão – 2 eixos, simples R$ 12
2 Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator – 2 eixos, dupla R$ 24
3 Automóvel/caminhonete com semirreboque – 3 eixos, simples R$ 18
4 Caminhão/ônibus com semirreboque – 3 eixos, dupla R$ 36
5 Automóvel/caminhonete com reboque – 4 eixos, simples R$ 24
6 Caminhão com reboque – 4 eixos, dupla R$ 48
7 Caminhão com reboque – 5 eixos, dupla R$ 60
8 Caminhão com reboque – 6 eixos, dupla R$ 72
9 Caminhão com reboque – 7 eixos, dupla R$ 84
10 Caminhão com reboque – 8 eixos, dupla R$ 96
11 Caminhão com reboque – 9 eixos, dupla R$ 108
12 Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas Isento
13 Veículos oficiais e do Corpo Diplomático Isento

Segundo a concessionária, os valores foram definidos com base em estudos técnicos e visam manter a tarifa acessível, especialmente para veículos leves.

Quem está isento do pagamento?

Estão isentos da tarifa de pedágio:

  • Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas
  • Veículos oficiais da União, Estados e Municípios

Para veículos locados por órgãos públicos, é necessário solicitar isenção com pelo menos 10 dias úteis de antecedência pelo e-mail: cca@rotadopara.com.br.

Como será feito o pagamento do pedágio?

Os usuários poderão pagar a tarifa nas praças de pedágio por meio de dinheiro, cartão de crédito ou débito, Pix ou TAGs eletrônicas de pagamento automático (AVI).

O que são as TAGs e como funcionam?

As TAGs são dispositivos eletrônicos fixados no para-brisa do veículo que permitem o pagamento automático da tarifa, sem necessidade de parar. A cobrança é feita automaticamente por antenas instaladas nas praças. TAGs aceitas:

  • Sem Parar
  • ConectCar
  • Veloe
  • Move Mais
  • Taggy

As TAGs podem ser adquiridas nos sites das operadoras, aplicativos de bancos parceiros ou em pontos físicos, como farmácias e postos de gasolina. Modalidades disponíveis:

Pré-pago: o usuário carrega um saldo e o valor é debitado a cada uso

Pós-pago: o valor é cobrado em fatura mensal

Existe desconto para quem usa a estrada com frequência?

Sim. A Rota do Pará disponibiliza o Desconto de Usuário Frequente (DUF) para quem trafega ao menos duas vezes por mês no mesmo sentido. O desconto pode variar de 5% a 50%, conforme a frequência de uso e o plano contratado junto à operadora da TAG.

Quais os benefícios oferecidos nas rodovias com pedágio?

As rodovias com cobrança contarão com serviços 24h para dar suporte aos motoristas, como ambulâncias, guinchos leves e pesados, viaturas de inspeção e caminhões-pipa. 

Além disso, estão previstas: implantação de 11 passarelas de pedestres; construção de 4 pontos de descanso com Wi-Fi, banheiros e estacionamento; restauração de trechos e duplicação de vias; e sinalização e iluminação moderna.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

