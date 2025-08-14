Saiba os valores das tarifas de pedágio nas rodovias do Pará que começam a ser cobradas nesta sexta
Cobrança valerá para 526,2 km de rodovias estaduais, incluindo a Alça Viária e principais trechos da PA-150, PA-475, PA-483, PA-252 e PA-151. Confira os valores por categoria de veículo e as modalidades de pagamento disponíveis
A partir desta sexta-feira (15/8), os motoristas que trafegam por 526,2 km de rodovias estaduais do Pará passarão a pagar pedágio em trechos administrados pela concessionária Rota do Pará, incluindo a Alça Viária, PA-150, PA-475, PA-483, PA-252 e PA-151. Segundo a concessionária, a implantação das tarifas tem como objetivo garantir rotas mais seguras e com fluxo de tráfego mais desafogado para todos os usuários.
Vale destacar que motociclistas e veículos oficiais da União, dos Estados e dos Municípios estarão isentos do pagamento, conforme acordo firmado entre a Rota do Pará e o governo estadual, considerando o uso intenso de motos em áreas rurais. Para os demais veículos, as tarifas variam conforme a categoria, com valores estimados em torno de R$ 10 por trecho, considerados baixos em comparação a outros pedágios pelo país.
Confira a lista completa dos valores que passarão a ser cobrados e os detalhes sobre formas de pagamento e isenções.
Quando começa a cobrança do pedágio?
A cobrança das tarifas de pedágio em rodovias estaduais administradas pela concessionária Rota do Pará começa nesta sexta-feira, 15 de agosto, a partir da 00h (meia-noite). O anúncio foi feito após a publicação da resolução oficial pela Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte do Pará (Artran), em edição extra do Diário Oficial do Estado, na última quarta-feira (13/8).
Onde haverá pedágio no Pará?
A cobrança será realizada em 526,2 km de rodovias estaduais, abrangendo trechos da PA-150, PA-475, PA-483, PA-252, PA-151 e Alça Viária (km 22, entre Barcarena e Belém). As primeiras praças de pedágio a entrarem em operação ficam localizadas em:
PA-150, km 52,6 – entre Nova Ipixuna e Jacundá
PA-150, km 112,8 – entre Jacundá e Goianésia do Pará
PA-252, km 31,9 – entre Moju e Abaetetuba
Alça Viária, km 22,0 – entre Barcarena e Belém
Quais são os valores do pedágio?
A tarifa de pedágio varia de acordo com o tipo de veículo e a quantidade de eixos. Veja abaixo a tabela oficial de valores:
|Categoria
|Tipo de veículo
|Valor (R$)
|1
|Automóvel, caminhonete e furgão – 2 eixos, simples
|R$ 12
|2
|Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator – 2 eixos, dupla
|R$ 24
|3
|Automóvel/caminhonete com semirreboque – 3 eixos, simples
|R$ 18
|4
|Caminhão/ônibus com semirreboque – 3 eixos, dupla
|R$ 36
|5
|Automóvel/caminhonete com reboque – 4 eixos, simples
|R$ 24
|6
|Caminhão com reboque – 4 eixos, dupla
|R$ 48
|7
|Caminhão com reboque – 5 eixos, dupla
|R$ 60
|8
|Caminhão com reboque – 6 eixos, dupla
|R$ 72
|9
|Caminhão com reboque – 7 eixos, dupla
|R$ 84
|10
|Caminhão com reboque – 8 eixos, dupla
|R$ 96
|11
|Caminhão com reboque – 9 eixos, dupla
|R$ 108
|12
|Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas
|Isento
|13
|Veículos oficiais e do Corpo Diplomático
|Isento
Segundo a concessionária, os valores foram definidos com base em estudos técnicos e visam manter a tarifa acessível, especialmente para veículos leves.
Quem está isento do pagamento?
Estão isentos da tarifa de pedágio:
- Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas
- Veículos oficiais da União, Estados e Municípios
Para veículos locados por órgãos públicos, é necessário solicitar isenção com pelo menos 10 dias úteis de antecedência pelo e-mail: cca@rotadopara.com.br.
Como será feito o pagamento do pedágio?
Os usuários poderão pagar a tarifa nas praças de pedágio por meio de dinheiro, cartão de crédito ou débito, Pix ou TAGs eletrônicas de pagamento automático (AVI).
O que são as TAGs e como funcionam?
As TAGs são dispositivos eletrônicos fixados no para-brisa do veículo que permitem o pagamento automático da tarifa, sem necessidade de parar. A cobrança é feita automaticamente por antenas instaladas nas praças. TAGs aceitas:
- Sem Parar
- ConectCar
- Veloe
- Move Mais
- Taggy
As TAGs podem ser adquiridas nos sites das operadoras, aplicativos de bancos parceiros ou em pontos físicos, como farmácias e postos de gasolina. Modalidades disponíveis:
Pré-pago: o usuário carrega um saldo e o valor é debitado a cada uso
Pós-pago: o valor é cobrado em fatura mensal
Existe desconto para quem usa a estrada com frequência?
Sim. A Rota do Pará disponibiliza o Desconto de Usuário Frequente (DUF) para quem trafega ao menos duas vezes por mês no mesmo sentido. O desconto pode variar de 5% a 50%, conforme a frequência de uso e o plano contratado junto à operadora da TAG.
Quais os benefícios oferecidos nas rodovias com pedágio?
As rodovias com cobrança contarão com serviços 24h para dar suporte aos motoristas, como ambulâncias, guinchos leves e pesados, viaturas de inspeção e caminhões-pipa.
Além disso, estão previstas: implantação de 11 passarelas de pedestres; construção de 4 pontos de descanso com Wi-Fi, banheiros e estacionamento; restauração de trechos e duplicação de vias; e sinalização e iluminação moderna.
