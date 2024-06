Município de Rurópolis, no Pará, ganhará novo campi universitário federal; entenda

Com anúncio de R$ 5,5 bilhões em investimentos na infraestrutura das instituições de ensino federais, o governo federal também anunciou, nesta segunda-feira (10), após reunião com reitores no Palácio do Planalto, a construção de 10 novos campi universitários. Entre os dez estados contemplados, está o Pará.

O município paraense escolhido se trata de Rurópolis. Os outros nove locais escolhidos foram: São Gabriel da Cachoeira (AM), Cidade Ocidental (GO), Baturité (CE), Sertânia (PE), Estância (SE), Jequié (BA), Ipatinga (MG), São José do Rio Preto (SP) e Caxias do Sul (RS).

O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que o investimento bilionário do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para universidades e hospitais universitários prevê R$ 3,17 bilhões na consolidação de estruturas; R$ 600 milhões para expansão; R$ 1,75 bilhões para hospitais universitários. Além disso, os recursos contemplam 223 novas obras, 20 em andamento e 95 retomadas.

Esse dinheiro, conforme Camilo, engloba investimentos em sala de aula, laboratórios, auditórios, bibliotecas, refeitórios, moradias, centros de convivência.

Nos hospitais, Camilo informou que serão 37 obras em 31 hospitais para ensino e atendimento à população. Ainda de acordo com o governo, haverá recurso para oito novos hospitais universitários.

Eles serão nas seguintes instituições: Universidade Federal de Pelotas (RS); Universidade Federal de Juiz de Fora (MG); Universidade Federal do Acre (AC); Universidade Federal de Roraima (RR); Universidade Federal do Rio de Janeiro (RJ); Universidade Federal de Lavras (MG); Universidade Federal de São Paulo (SP); e Universidade Federal do Cariri (CE).