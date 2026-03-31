Rodovias do Pará passam a oferecer atendimento de saúde gratuito para caminhoneiros

Rodovias do Pará passam a contar com pontos onde ocorre o atendimento de saúde de motoristas de caminhões e carretas. O programa “Agora Tem Especialistas - Caminhoneira e Caminhoneiro”, é uma iniciativa do Governo Federal visando facilitar e ampliar o acesso a serviços de saúde, ofertando-os onde esses condutores estão. Em solo paraense, a assistência médica começou a ser oferecida no ponto de parada e descanso do km 59 da BR-163, no município de Novo Progresso, no sudoeste do estado.

A ação leva consultas médicas, vacinação e exames diretamente à rodovia, facilitando o acesso para quem passa longos períodos viajando. Os atendimentos são realizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem necessidade de agendamento prévio. Basta comparecer ao local para receber assistência.

Iniciada em Pindamonhangaba (SP), neste mês a ação chega a pontos estratégicos localizados em rodovias federais nos estados do Pará e também em Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Atendimento

Estendidos também aos familiares das caminhoneiras e caminhoneiros, os atendimentos incluem consultas, imunização, testes rápidos para IST e gravidez, administração de medicamentos e curativos, pequenos procedimentos da Atenção Primária à Saúde, eletrocardiograma (ECG), exames laboratoriais (como hemograma, hemoglobina glicada, TGO, TGP, GGT), entre outros.

“O Ministério da Saúde dá mais um passo importante para cuidar de quem move o Brasil: as caminhoneiras e os caminhoneiros deste país. Com o Agora Tem Especialistas, estamos levando cuidados de saúde diretamente para as estradas, atendendo a uma antiga demanda desses profissionais. No Ponto de Parada e Descanso da cidade de Novo Progresso, no Pará, onde esses profissionais param para fazer uma pausa, já existe uma unidade móvel totalmente estruturada. É só a caminhoneira e o caminhoneiro chegarem E mais: o atendimento também é estendido a seus familiares. Tudo de graça, um direito, como sempre acontece no SUS”, explicou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

O ministro também explicou por que as unidades móveis estão sendo instaladas em PPDs. “Sabemos que não é fácil cuidar da saúde para quem vive na estrada. Por isso, levamos os atendimentos para locais que ficam perto das rodovias, onde esses profissionais param para descansar. Assim, agora ficou mais fácil para as caminhoneiras e caminhoneiros ficarem em dia com sua saúde: no mesmo local, o descanso, o cuidado e o acolhimento. Tudo junto. A ação vai chegar em dez pontos de parada em todas as regiões do país”, declarou. Para isso, o Governo do Brasil investirá R$ 30 milhões/ano, a fim de beneficiar, em média, 250 mil caminhoneiras e caminhoneiros anualmente.

Iniciativa chega a mais cidades

Ainda neste mês, novas unidades móveis Caminhoneira e Caminhoneiro começaram a funcionar nos municípios de Uruaçu (GO), Ubaporanga (MG) e Itatiaia (RJ). Essas unidades funcionarão no modelo itinerante, permanecendo em cada PPD por pelo menos 90 dias.

Iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com o Ministério dos Transportes e a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS), o novo serviço itinerante do Agora Tem Especialistas tem como foco promover a saúde, prevenir doenças e agravos e fortalecer o cuidado integral a essa população.

Cada unidade é composta por três ambientes independentes, com refrigeração e toda a estrutura física necessária para operar, como abastecimento de água e saneamento. A equipe de atendimento é formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e de análises clínicas.

Criado pelo Governo do Brasil, o programa Agora Tem Especialistas está ampliando a assistência de saúde no SUS e reduzindo o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. Para isso, conta com uma série de ações em curso com a expansão do uso das estruturas públicas e a mobilização da rede de saúde privada, que atua de forma complementar.