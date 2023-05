Rodoviários de Belém, Ananindeua e Marituba poderão entrar em greve na próxima quarta-feira (10)

​Trabalhadores rodoviários de Belém, Ananindeua e Marituba poderão entrar em greve, por tempo indeterminado, a partir da meia-noite da próxima quarta-feira (10), caso não haja avanços nas negociações com os empresários do ramo. A informação foi repassada à reportagem de O Liberal, por meio de nota, na noite desta sexta-feira (05), pelos sindicatos dos Trabalhadores Rodoviários em Empresas de Transportes Coletivos de Passageiros de Belém (Sintrebel) e dos Trabalhadores Rodoviários em Empresas de Transporte de Passageiros dos municípios de Ananindeua e Marituba (Sintram).

No posicionamento assinado pelas duas entidades, os rodoviários informam que “continuam em negociações​​ com o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém (Setransbel) e com a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros da Região Norte (Fetranorte), no intuito de buscar uma solução republicana para a manutenção dos direitos dos trabalhadores e reposição das perdas salariais dos rodoviários, que está defasada há dois anos”.

“As assembleias dos trabalhadores já realizadas decidiram que, caso até a terça-feira (09), às 17h, não haja proposta aceitável, a categoria exercerá seu direito constitucional de greve por tempo indeterminado, a partir das 00h do dia 10/05 (quarta-feira), assegurando os requisitos legais. Os sindicatos dos trabalhadores reafirmam que estão somando todos os esforços para que haja solução negociada e que, caso haja a greve, se manterão dispostos a continuar as negociações até uma solução”, informam Sintrebel e Sintram.