Rodovia paraense ganha fiscalização com radares fixos

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) iniciou a fiscalização incluindo penalidade para os infratores. Desde segunda-fera (1º), esse serviço passou a ser realizado. A ação é sequência de uma etapa educativa do uso de radares do tipo fixo em três rodovias estaduais, em janeiro, para alertar os condutores de veículos sobre os perigos do excesso de velocidade nas vias, e orientar o público acerca de novo método de registro de infração e monitoramento.

O Detran informa que os radares estão localizados em ambos os sentidos da PA-136: no km 67, que liga Castanhal a Curuçá; PA-320; no km 4, também em Castanhal, e na Alça Viária; e no km 3, nos dois sentidos da via em Marituba, município da Região Metropolitana de Belém (RMB).

O objetivo principal é monitorar a velocidade dos veículos e prevenir acidentes nas vias. Além disso, em especial, o radar situado na PA-136 também possui a funcionalidade de captura de avanço do sinal vermelho e parada sob a faixa de pedestres, durante período das 6h às 22h. A fiscalização visa a redução de acidentes com vítimas, o que propicia a queda do número de hospitalizações e tratamentos na rede pública de saúde neste momento de pandemia.

Excesso

Com grande dimensão territorial, atualmente o estado do Pará conta com uma frota veicular que ultrapassa os 2 milhões de veículos, assim como possui aproximadamente 6.718 quilômetros compreendidos em rodovias estaduais. Os números expressam a necessidade das ações de fiscalização e educação realizadas pelo Detran. Desse modo, os condutores que cometeram a infração durante o mês de janeiro receberam apenas notificações educativas. Foram aproximadamente 15 mil condutores notificados.

De acordo com Bento Gouveia, diretor técnico-operacional do Detran, o excesso de velocidade nas estradas é uma das principais causas de acidentes no Pará, e os radares são equipamentos de controle e redução para verificar se o condutor cumpre o estipulado. “Dessa forma, o nosso objetivo é prevenir as possíveis consequências advindas do excesso de velocidade, como hospitalizações, vítimas fatais, danos materiais e diversas sequelas ocasionadas a partir de um acidente”, avalia.

Novos

Nos próximos meses, o Detran pretende implantar novos radares nas PAs-324, 124 e 444, que interligam os municípios de Santa Maria do Pará até Salinópolis, e de Salinópolis à Praia do Atalaia, todos em perímetros urbanos, para garantir um trânsito mais seguro e responsável.

Serão implementados novos equipamentos de segurança pública, como câmeras para a captura de imagens da placa dos veículos, de modo a proporcionar a verificação pelo órgão na sua base de dados e constatar possíveis adulterações ou procedência furtiva de veículos.