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Rodovia PA-242 é interditada após chuvas no trecho entre Igarapé-Açu e Nova Timboteua, no Pará

Bloqueio ocorre no km 140, próximo à ponte sobre o rio Livramento, após danos causados pelas chuvas na região nordeste do estado

Gabriel Pires
fonte

Estrutura está bastante danificada (Foto: Reprodução | Redes sociais | Click Timboteua)

A rodovia PA-242, no trecho entre os municípios de Igarapé-Açu e Nova Timboteua, no Pará, foi interditada após fortes chuvas na região nordeste do estado. O bloqueio foi na altura do km 140 da rodovia, nas proximidades da ponte sobre o rio Livramento.

Informações iniciais apontam que equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil estiveram no local para realizar a interdição e avaliar as condições da área afetada. Até o momento, não há previsão de liberação da via.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o estado danificado da estrutura. Com a interdição, a rodovia BR-316 passa a ser a principal rota alternativa para motoristas que precisam se deslocar entre os municípios da região.

Em nota, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra) informou já acionou uma equipe para realizar avaliação técnica da estrutura e adotar as medidas necessárias. "A Seinfra reforça que realiza manutenção preventiva periódica nas rodovias estaduais, conforme cronograma e inspeções regulares, para garantir a trafegabilidade e segurança nas vias", detalha a pasta.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) com relação ao trânsito no trecho. A reportagem aguarda retorno.

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Pará
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