Representantes do governo federal se reúnem em Breves para Fórum de Transformação no Marajó

A partir da próxima segunda-feira (20), uma equipe composta por representantes do Gabinete da Presidência da República, Ministérios da Educação, Direitos Humanos, Comunicações, Assistência Social, Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, BNDES e FNDE estará presente no município de Breves para participar do Fórum "Uma agenda comum pela transformação do Marajó". O evento, organizado pelo Gabinete de Articulação para Efetividade da Política de Educação (GAEPE) Arquipélago do Marajó em colaboração com o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) e o Instituto Articule, acontecerá nos dias 20 e 21 de novembro no Centro de Desenvolvimento e Educação Profissional "Dr. João Messias dos Santos" (CEDEP).

VEJA MAIS

Dentre os participantes, destacam-se autoridades como o presidente do TCMPA, conselheiro Antonio José Guimarães, conselheiro Cezar Colares, responsável pelas contas dos municípios marajoaras, a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, a presidente executiva do Articule, Alessandra Gotti, a secretária executiva do Ministério da Educação, Izolda Cela, a secretária executiva da Presidência da República, Tatiana Santos, e o secretário de Educação do Pará, Rossieli Soares, entre outros.

O foco do Fórum é apresentar as ações em andamento nas instituições federais nas áreas de educação, assistência social, direitos humanos, telecomunicações e energia, visando beneficiar os municípios do Marajó. Além disso, serão realizadas oficinas de capacitação nessas áreas para os gestores municipais. Temas como cooperação federativa para o Marajó, cidadania e defesa de crianças e adolescentes, Marco Conceitual ribeirinho, e ações para conectar o Marajó serão abordados ao longo do evento.

A região marajoara, marcada por baixos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH), será o foco das discussões. Municípios como Soure e Salvaterra têm IDH de 0,615 e 0,608, respectivamente, ocupando posições preocupantes entre todas as cidades brasileiras. O evento visa promover soluções realistas e eficazes para os desafios educacionais enfrentados pelos 17 municípios da região.

O GAEPE Arquipélago do Marajó, instalado em junho de 2022, é uma iniciativa estratégica para propor soluções na área da Educação. Coordenado pelo TCMPA, em parceria com o Instituto Articule, o GAEPE busca promover o diálogo e cooperação entre entidades do setor público e a sociedade civil. O fórum "Uma agenda comum pela transformação do Marajó" ocorrerá no Centro de Desenvolvimento e Educação Profissional “Dr. João Messias dos Santos” (CEDEP) em Breves nos dias 20 e 21 de novembro de 2023.

Serviço:

Fórum “Uma agenda comum pela transformação do Marajó”

- Data: 20 e 21 de novembro de 2023

- Local: Centro de Desenvolvimento e Educação Profissional “Dr. João Messias dos Santos” (CEDEP), município de Breves, Ilha do Marajó

- Informações: Marcelo Oliveira – Coordenador de Comunicação do TCMPA (91 99374-3500)

- Contato de Imprensa: Vinícius Aguiar – Assessor de Comunicação do TCMPA (91 98902-4460), Bárbara Benatti – Assessora de Comunicação do Instituto Articule (11 97456-9213)