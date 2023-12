Representantes do Governo Federal desembarcam para acompanhar a situação no assentamento do MST

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Cultura Familiar, Paulo Teixeira, e o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), César Fernando Schiavon Aldrighi, chegaram a Parauapebas, no sudeste do Pará, ainda na noite de domingo (10), para acompanhar de perto a situação das famílias do assentamento Terra e Liberdade, que teve o acampamento consumido pelo fogo na noite do último sábado (9).



A tragédia resultou na morte de nove pessoas, entre elas três trabalhadores de uma empresa de telecomunicações que estavam no local para instalação da rede de internet na comunidade. A equipe teria tocado em uma fiação primária provocando um curto-circuito que deu origem ao incêndio que se espalhou rapidamente entre as barracas do assentamento. Os funcionários da empresa morreram eletrocutados.



Na manhã desta segunda-feira (11), a direção nacional do Movimento Sem-Terra (MST) se reuniu com os representantes do Governo Federal e estadual para tratar do acidente ocorrido na comunidade, além de cobrar soluções imediatas para atendimento às necessidades das mais de mil famílias que vivem no local.

Em discurso, o ministro Paulo Teixeira reiterou a solidariedade às famílias e a importância da tomada de medidas imediatas. Nesse sentido, apresentou ao movimento um conjunto de alternativas propostas para a garantia de segurança das famílias e firmou compromisso com o atendimento às necessidades dos acampados. Paulo Teixeira pontuou, ainda, que o governo federal fará a busca de áreas públicas para destiná-las às famílias do assentamento Terra e Liberdade.



"Vamos à câmara de destinação de áreas públicas que coordenamos para verificar quais áreas públicas possamos destinar ao assentamento Terra e Liberdade. Tivemos uma reunião hoje pela manhã com a companhia Vale do Rio Doce e pedimos três coisas à empresa para nos ajudar, para emprestar um terreno para a transferência desse acampamento para um lugar mais adequado", destacou.

César Fernando Schiavon Aldrighi, trouxe à comunidade informações sobre a regularização fundiária das famílias afetadas pela tragédia, que deverão ser cadastradas ainda essa semana.



"Todas as famílias serão cadastradas e iremos oferecer os dados cadastrais para ser providenciado cestas básicas. Queremos acordar com vocês também o empenho que faremos juntamente com a superintendência regional do Incra de Marabá com a superintendência do MDA do Pará para a gente poder começar a atender todas as pautas que vocês nos apresentam. São dezenove áreas para a gente começar a vistoria", frisou.

A Prefeitura de Parauapebas decretou luto municipal de três dias na cidade. Desde as primeiras horas do ocorrido a gestão municipal se mobilizou para atender as necessidades dos acampados, que vêm recebendo assistência social e de cidadania, já que muitos tiveram os documentos queimados, além do acompanhamento de saúde e psicossocial.

Uma coletiva de imprensa foi solicitada pela administração pública na tarde de domingo (10) para esclarecer como as famílias estão sendo assistidas. Segundo o prefeito Darci Lermen, uma base foi montada no local para dar suporte a todas as necessidades que as famílias têm neste momento, além do acompanhamento no que se refere aos serviços funerários e de perícias, tanto no local, para elucidar o fato, quanto na identificação dos corpos.

“Todos estão abalados. Apesar de ser um grupo forte, perder uma pessoa dentro de acampamento já é difícil, imagina perder nove pessoas em uma tragédia como esta. Estamos mobilizados para atender a comunidade no que for preciso. A Prefeitura irá arcar com as despesas funerárias, além de todo acompanhamento - social, de cidadania, de saúde e apoio com alimentação, água e o que mais for necessário. Estamos evitando gravar vídeos no local, este não é o momento para isso. É hora de baixar as bandeiras, não é a hora de apontar o dedo, é o momento de solidariedade a todos”, reforçou o prefeito.

O apoio às vítimas, também acontece por meio da Secretaria de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão (SEMSI), COMPDEC, Guarda Municipal de Parauapebas (GMP), Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DMTT), e Secretarias de Saúde e Assistência Social.