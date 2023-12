Prefeitura de Parauapebas decreta luto de três dias pelas vítimas do incêndio em acampamento do MST

Após nove pessoas serem eletrocutadas no Acampamento Terra e Liberdade, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em Parauapebas no último sábado (9), a prefeitura do município decretou luto oficial de três dias na cidade, contados a partir do último domingo (10). Segundo a nota da prefeitura, o decreto é uma manifestação de profundo pesar e homenagem póstuma às vítimas da tragédia.

"A prefeitura decreta luto de três dias no município de Parauapebas, contados a partir deste domingo, 10 de dezembro. O decreto é uma manifestação de profundo pesar e homenagem póstuma às vítimas do incêndio ocorrido nesse sábado, 9, que feriu várias pessoas e levou outras a óbito, no Acampamento Terra e Liberdade do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), próximo a Palmares 2. A tragédia consternou a população de Parauapebas e, portanto, a gestão municipal externa todo o respeito aos familiares das vítimas", diz a nota, na íntegra..