Realização do Círio 2021 requer prudência de todos, diz DFN

O coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), Albano Martins, destacou na noite desta terça-feira (24), que não há mudanças definidas ou sugeridas com relação à programação oficial do Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2021, anunciada no dia 8 deste mës de agosto, e defendeu a prudência de todos com relação à festa maior dos paraenses. No entanto, a programação está sujeita a modificações e deverá ser reavaliada até o final da segunda quinzena de setembro. "Não há ainda nenhuma mudança decidida ou sugerida. Isso depende do que for sinalizado pelas autoridades de saúde - Sespa, Sesma e Vigilância Sanitária, e também pelos órgãos de segurança, em reunião que deverá ocorrer na segunda quinzena de setembro, quando então será avaliado o cenário da pandemia", enfatizou Albano Martins.

"Teremos a chegada da corda no início de setembro, a instalação dos carros de promessas na Praça Santuário e outros pequenos eventos indicados na programação divulgada no dia 08 de agosto", destacou o coordenador da DFN.

Acerca da realização de procissões com fiéis (Círio no formato presencial), náo há dúvida. Não haverá procissões, como ratificou Albano. "Não teremos procissões e romarias oficiais. Por cautela e priorizando a saúde, entendemos que no ano em curso os riscos ainda seriam superiores aos toleráveis, daí a decisão de não realizar procissões presenciais", acrescentou.

Tratativas

Albano Martins informou que os dirigentes da DFN ainda náo estiveram tratando pessoalmente da realização do Círio 2021 com o governador Helder Barbalho e com o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. "Mas estamos em permanente contato com PRF, Segup, Sago, Sespa, PM, Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Secult, Fumbel e outros órgãos federais, estaduais e municipais. Estivemos também em visita ao Ministério Público Estadual. Tudo isso no intuito de coletivizar as decisões acerca do evento, tendo por norte a atenção com a saúde do povo do Pará", observou.

Pedido

"Nossa mensagem na verdade é um pedido. Um pedido de compreensão, de parceria, de um cuidado coletivo com a saúde, de cada um, de todos nós e daqueles que amamos. Todos nós sentimos muita falta das nossas tão queridas procissões e romarias, mas a hora ainda é de prudência. Vamos viver o Círio com segurança, tranquilidade e saúde. E aí, se Deus quiser, voltaremos às ruas em 2022 com o super Círio, o Círio dos Círios, em sua histórica 230ª edição", arrematou Albano Martins.

Programação

De acordo com a programação oficial do Círio 2021, em 10 de setembro haverá instalação de dois carros de promessas na Praça Santuário, onde permanecerão até o encerramento da Festividade, em 24 de outubro. de 1 a 26 de outubro, funcionará o Arraial de Nazaré, no Estacionamento da Basílica Santuário, nos mesmos moldes do Arraial 2020, com cerca de 30 estandes e um palco para apresentação das bandas militares (18 horas). De 11 a 23 de outubro, o público poderá conferir a Exposição da Berlinda na Praça Santuário com a visitação da Imagem Peregrina, de 8h as 21h, e visitação da Imagem Peregrina aos bairros da Grande Belém, de 21h as 22h30, em Carro da Berlinda (trajetos definidos previamente com Detran e SeMOB).

En 24 de outubro, será celebrada a Missa de Encerramento na Basílica Santuário e haverá Espetáculo de Encerramento com Vídeo Mapping na fachada da Basílica Santuário de Nazaré e fogos de artifício (18h). No dia 25, acontecerá a Subida da Imagem Original ao Glória e Missa de Encerramento (7h).

Semana do Círio

No dia 5 de outubro, será celebrada a Missa Solene de Abertura na Basílica Santuário, seguida de concerto musical na praça santuário (18h). No dia 7, será celebrada a Missa Solene na Basílica Santuário para apresentação do Manto 2021 (18h).

No dia 8, será realizado o Traslado da Imagem Peregrina para Ananindeua, em Carro Berlinda ou Carro dos Bombeiros, com trajeto limitado às grandes vias (Almirante Barroso, rodovia BR-316, rodovia Mário Covas, avenida Dom Vicente Zico, avenida Independência e outras vias), a partir das 8 horas.

Para o dia 9 está programada a Descida da Imagem Original do Glória (12h), Missa da Transladação no colégio Gentil Bittencourt (18h), Live da Decoração da Berlinda (19h30), Traslado da Imagem Peregrina para a Catedral em Carro de Bombeiros (horário a definir).

No dia do Círio, 10 de outubro, será celebrada Missa Solene na Catedral da Sé (7h) e Traslado da Imagem Peregrina da Catedral até a Basílica em Carro de Bombeiros, com descida na esquina da Avenida Generalíssimo Deodoro (horário a definir); entronização da Imagem na Berlinda Oficial e trajeto até a Basílica Santuário para a Missa solene do Círio.