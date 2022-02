Vai viajar no Carnaval? Confira o valor das passagens para os principais destinos do Pará

Apesar do feriadão de Carnaval não acontecer como visto tradicionalmente devido ao cenário causado pela pandemia de covid-19, muitos servidores vão aproveitar o ponto facultativo dado pelas empresas, que optarem por adotar a folga, para viajar pelos melhores destinos ao redor do Pará. Pensando nisso, o Oliberal.com separou uma lista com os valores das passagens intermunicipais e interestaduais, conforme os dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), para os principais lugares do estado. Confira o valor.

Viajar de carro vai sair mais caro

De acordo com os dados do DIEESE/PA, o litro da gasolina, até a semana passada nos postos da capital, estava custando R$ 6,664, com preços variando entre R$ 6,550 a R$ 6,899.

O litro do Óleo Diesel (S-10) estava custando em média R$ 6,012, com o menor preço encontrado em R$ 5,620 e o maior a R$ 6,399. O litro do Etanol estava custando em média R$ 6,145 o menor preço encontrado foi de R$ 5,499 e o maior R$ 6,599.

Teve aumento nas passagens de ônibus intermunicipais no Pará?

Não. Em relação ao Carnaval de 2021, as passagens continuam com o mesmo valor.

Teve aumento nas passagens de ônibus interestaduais no Pará?

Sim. As passagens interestaduais tiveram um aumento de 25,12% em relação ao mesmo período do ano interior.

Confira os valores de passagem para cidades paraenses :

Abaetetuba

O preço da passagem está custando R$ 29,00

Bragança

O preço da passagem está custando R$ 49,00

Cametá

O preço da passagem está custando R$ 60,00 (com a travessia)

Capanema

O preço da passagem está custando R$ 39,92

Castanhal

O preço da passagem está custando R$ 16,00

Colares

O preço da passagem está custando R$ 26,50

Marudá

O preço da passagem está custando R$ 39,00

Mosqueiro

O preço da passagem está custando R$ 5,80 (ônibus urbano fora do Terminal administrado pela Prefeitura de Belém) e R$ 12,00 (Ônibus Intermunicipal da linha regular dentro do terminal administrado pela COOPETPAN)

Marabá

O preço da passagem está custando R$ 117,00

Salinas

O preço da passagem está custando R$ 49,20

São Caetano de Odivelas

O preço da passagem está custando R$ 28,50

Tucuruí

O preço da passagem está custando R$ 100,00 (Diurno) e R$ 132,00 (noturno)

Vigia

O preço da passagem está custando R$ 23,50

