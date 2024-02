Protesto interdita trecho da BR-010 entre Aurora do Pará e Mãe do Rio neste sábado (24)

Um protesto que acontece na manhã deste sábado (24) interdita a rodovia BR-010, no trecho entre os municípios de Aurora do Pará e Mãe do Rio, na região Nordeste do Estado. Com o fechamendo das duas faixas da pista, um congestionamento se formou e já se estende por 20 Km, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A PRF também informa que o protesto é realizado por cerca de 30 pessoas, que desde as 8h30 da manhã ateiam fogo em materiais na pista para chamar atenção das autoridades. Seguno o órgão, a motivação do ato é a indignação dessas pessoas a respeito de uma decisão judicial que concedeu liberdade a um homem acusado pelo crime de estupro.

"A interdição não tem previsão de liberação, resultando em um congestionamento de aproximadamente 20 Km. A Polícia Rodoviária Federal está no local com apoio da Polícia Militar. Os manifestantes solicitam a presença da imprensa para cobertura do protesto", informa a PRF.