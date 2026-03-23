Protesto bloqueia a PA-150 em Goianésia do Pará e interdita tráfego nos dois sentidos

Um protesto bloqueou a rodovia PA-150, no município de Goianésia do Pará, interior do sudeste paraense, na manhã desta segunda-feira (23). Informações preliminares apontam que a manifestação é de pessoas ligadas ao Movimento Sem Terra (MST). O bloqueio é no sentido Belém-Marabá.

Um grupo de aproximadamente 400 pessoas bloqueou completamente a rodovia, interditando o tráfego de veículos nos dois sentidos. Ainda de acordo com as primeiras informações, os manifestantes reivindicam a liberação de terras. A Polícia Militar do Pará já está no local para acompanhar a situação.

Para impedir a passagem, os manifestantes utilizaram galhos de árvores, pneus e outros materiais, provocando longas filas e transtornos para quem precisou trafegar pelo trecho. A Redação Integrada de O Liberal apura mais detalhes sobre o protesto,