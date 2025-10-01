Prosel 2026: Uepa prorroga inscrições para cursos de graduação; veja até quando se inscrever

As inscrições para o Processo Seletivo 2026 da Universidade do Estado do Pará (Uepa) foram prorrogadas. A instituição oferta 3.868 vagas em quase 100 cursos para cinco campi localizados em Belém e mais 18 municípios. Os candidatos interessados podem acessar o site da instituição para concorrer a uma das vagas oferecidas até a próxima segunda-feira, 6 de outubro.

O Prosel 2026 da Uepa utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (2025) para a seleção de novos alunos. Pessoas que já concluíram ou que estejam concluindo o Ensino Médio em instituições públicas de ensino localizadas no Pará, além de pessoas com hipossuficiência econômica, servidores da Uepa e seus dependentes e pessoas com deficiência (PcDs), podem solicitar isenção da taxa de inscrição também até o próximo domingo (6).

Candidatos que não se enquadram nos critérios de isenção podem efetuar o pagamento da taxa de inscrição até 21 de outubro. Todas as informações sobre o certame estão no Edital 97-2025, publicado em www.uepa.br.

Enem

As provas do Enem serão realizadas nos dias 9 e 16 de novembro e nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, em Belém, Ananindeua e Marituba, devido à realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), na capital paraense.

Quilombolas e indígenas

As inscrições para o Processo Seletivo Específico para Indígenas e Quilombolas da Uepa prosseguem até 17 de outubro pelo site da UEPA.

A seleção é voltada para indígenas e quilombolas que já finalizaram o Ensino Médio. No ato da inscrição, os candidatos precisam apresentar documento comprobatório de identidade étnica indígena ou declaração de pertencimento à comunidade quilombola. Todas as informações estão disponíveis no Edital 99-2025, publicado em www.uepa.br

Para esta seleção, os candidatos realizarão a prova específica, marcada para 14 de dezembro, que será composta por questões objetivas de Língua Portuguesa e Matemática, além de Redação. São ofertadas 208 vagas, sendo uma vaga para indígenas e uma vaga para quilombolas em cada um dos 104 cursos ofertados pela Uepa em Belém e nos demais 18 municípios.

Este é o segundo ano que a Uepa realiza o processo seletivo específico para indígenas e quilombolas, como parte da política de inclusão, para que candidatos que não participam do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) possam ter acesso ao Ensino Superior.