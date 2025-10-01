Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Prosel 2026: Uepa prorroga inscrições para cursos de graduação; veja até quando se inscrever

A instituição oferta 3.868 vagas em quase 100 cursos para cinco campi localizados em Belém e mais 18 municípios

O Liberal
fonte

Uepa prorroga inscrições para Prosel 2026. (Foto: Divulgação)

As inscrições para o Processo Seletivo 2026 da Universidade do Estado do Pará (Uepa) foram prorrogadas. A instituição oferta 3.868 vagas em quase 100 cursos para cinco campi localizados em Belém e mais 18 municípios. Os candidatos interessados podem acessar o site da instituição para concorrer a uma das vagas oferecidas até a próxima segunda-feira, 6 de outubro.

O Prosel 2026 da Uepa utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (2025) para a seleção de novos alunos. Pessoas que já concluíram ou que estejam concluindo o Ensino Médio em instituições públicas de ensino localizadas no Pará, além de pessoas com hipossuficiência econômica, servidores da Uepa e seus dependentes e pessoas com deficiência (PcDs), podem solicitar isenção da taxa de inscrição também até o próximo domingo (6).

Candidatos que não se enquadram nos critérios de isenção podem efetuar o pagamento da taxa de inscrição até 21 de outubro. Todas as informações sobre o certame estão no Edital 97-2025, publicado em www.uepa.br.

Enem

As provas do Enem serão realizadas nos dias 9 e 16 de novembro e nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, em Belém, Ananindeua e Marituba, devido à realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), na capital paraense.

Quilombolas e indígenas

As inscrições para o Processo Seletivo Específico para Indígenas e Quilombolas da Uepa prosseguem até 17 de outubro pelo site da UEPA.

A seleção é voltada para indígenas e quilombolas que já finalizaram o Ensino Médio. No ato da inscrição, os candidatos precisam apresentar documento comprobatório de identidade étnica indígena ou declaração de pertencimento à comunidade quilombola. Todas as informações estão disponíveis no Edital 99-2025, publicado em www.uepa.br

Para esta seleção, os candidatos realizarão a prova específica, marcada para 14 de dezembro, que será composta por questões objetivas de Língua Portuguesa e Matemática, além de Redação. São ofertadas 208 vagas, sendo uma vaga para indígenas e uma vaga para quilombolas em cada um dos 104 cursos ofertados pela Uepa em Belém e nos demais 18 municípios.

Este é o segundo ano que a Uepa realiza o processo seletivo específico para indígenas e quilombolas, como parte da política de inclusão, para que candidatos que não participam do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) possam ter acesso ao Ensino Superior.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

prosel UEPA 2026
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

DIREITOS

Pará sanciona lei que garante atendimento personalizado e acessível a pessoas surdas

Apesar do avanço da legislação, comunidade surda reclamam da dificuldade de comunicação nos órgãos públicos

01.10.25 8h00

MEIO AMBIENTE

Pará: aeronave britânica realiza primeiro voo na Amazônia para estudar o clima global

Pesquisadores pretendem apresentar dados na COP 30

30.09.25 11h03

PARÁ

Sefa apreende 25 toneladas de ferragens e componentes de postos de combustível no Pará

As operações ocorreram em Santarém e Cachoeira do Piriá, resultando na emissão de Termos de Apreensão no valor total de R$ 58.998,52

29.09.25 14h38

PATRIMÔNIO

Cristo Redentor de Castanhal é reconhecido como Patrimônio Histórico e Cultural do Pará

Projeto garante proteção legal e reforça a importância histórica, cultural e religiosa do monumento, símbolo de fé e identidade para a população de Castanhal e de todo o Pará

29.09.25 14h21

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARÁ

Jornal britânico elege praia paraense como a mais bonita do Brasil; saiba mais

Conhecida pelas areias brancas que se formam às margens dos rios Tapajós e Arapiuns, Alter do Chão combina águas cristalinas, biodiversidade amazônica e uma comunidade acolhedora

28.09.25 19h08

CURIOSIDADES

Cortejo fúnebre com cachaça e fogos de artifício chama a atenção no Pará

A tradição da vila de São João do Abade, em Curuçá, ocorre há mais de 200 anos e é chamada de “frete”

28.09.25 17h08

investimento

Governo do Pará entrega em outubro a maior Estação de Tratamento de Esgoto do estado

Com investimento de R$ 134 milhões, ETE Una beneficiará moradores de 10 bairros de Belém e contribuirá para despoluição de bacias hidrográficas

28.09.25 7h00

MEIO AMBIENTE

Pará: aeronave britânica realiza primeiro voo na Amazônia para estudar o clima global

Pesquisadores pretendem apresentar dados na COP 30

30.09.25 11h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda