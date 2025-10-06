Capa Jornal Amazônia
Projeto Peregrinos de Nazaré inicia nesta terça (7), com pontos de apoio em 13 municípios do Pará

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), em parceria com diversas instituições, oferece suporte a romeiros que se deslocam a pé ou de bicicleta

O Liberal
fonte

Neste ano, o número de pontos de apoio aumentou de 17 para 28 em relação a 2024. (Foto: Rosana Pinto | Ascom DFN)

Durante a quadra nazarena, muitos devotos percorrem longas distâncias até a Basílica Santuário, em direção ao Círio de Nazaré. Enquanto uns vão a pé, outros se deslocam de bicicleta, partindo de diferentes cidades do Pará. Para garantir segurança e acolhimento aos romeiros, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), em parceria com diversas instituições, oferecerá apoio logístico, segurança, alimentação e serviços de saúde. O serviço será realizado entre os dias 7 a 11 de outubro, por meio do projeto Peregrinos de Nazaré.

Neste ano, o número de pontos de apoio aumentou de 17 para 28 em relação a 2024, abrangendo 13 municípios do Estado, ao longo da BR-316, desde Santa Maria do Pará, Alça Viária, PA-391, PA-140, PA-151, Vila do Conde (PA-483) e PA-252. Cerca de 3 mil voluntários atuarão em regime de revezamento nos postos de atendimento. Além disso, a empresa Rota do Pará, concessionária responsável pela Alça Viária, fará a distribuição de 3.000 coletes refletivos e 3.000 lanternas ao longo da Alça Viária e da BR-316, reforçando a segurança e a visibilidade dos peregrinos que percorrem as estradas

Diploma de Peregrino

O projeto conta com a Certificação dos Peregrinos, que garante o recebimento do Diploma de Peregrino Oficial do Círio de Nazaré. O objetivo é valorizar a caminhada de fé de milhares de devotos que se deslocam de diferentes cidades até Belém. Ao longo do trajeto, os fiéis encontrarão QR codes nos pontos oficiais de apoio, onde poderão fazer um registro.

Com apenas cinco registros validados durante a peregrinação, o devoto poderá, ao chegar à Basílica Santuário, apontar novamente seu celular para o QR Code final, disponível em telão digital, e assim receber o Diploma de Peregrino Oficial do Círio de Nazaré.

O projeto Peregrinos de Nazaré conta com o apoio de diversas instituições, entre elas: Arquidiocese de Belém, Arquidiocese de Castanhal, Secretaria de Estado de Turismo (SETUR), Secretaria de Estado de Saúde (SESPA), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, SESI, Cruz Vermelha e Rota do Pará.

Doações

O público interessado pode colaborar com o projeto por meio de doações de alimentos, água e materiais de saúde, que podem ser entregues das 8h às 18h, no Coração Imaculado de Maria, sede da Pastoral da Acolhida, localizada na Travessa 14 de Março, entre a Avenida Nazaré e a Gentil Bittencourt.

Peregrinação iniciou na década de 80

A tradicional Romaria Castanhal–Belém teve início no começo da década de 1980, quando pequenos grupos de devotos percorriam, a pé, os cerca de 78 km entre os dois municípios. Hoje, a prática se expandiu, reunindo centenas de peregrinos vindos de diferentes cidades do Pará, principalmente na semana que antecede o Círio, em manifestações de fé que marcam o maior evento religioso do Brasil. Somente em 2024, mais de 10 mil pessoas se cadastraram em caravanas no site.

