Projeção de fluxo no Terminal Rodoviário de Belém para o Natal é de cerca de 23 mil passageiros

A expectativa de movimentação no Terminal Rodoviário de Belém para o período de Natal é alta. Segundo a Superintendência do Terminal Rodoviário de Belém (Sinart), cerca de 22.700 passageiros devem circular pelo local entre embarques e desembarques. Isso representa um aumento de 35% em relação ao número registrado no ano passado, quando o terminal registrou 16.800 embarques e 5.900 desembarques, somando 22.700 movimentações totais.

Dentre os destinos mais procurados pelos passageiros, estão cidades do Pará como Mosqueiro, Curuçá, Vigia e Cametá. Fora do estado, as capitais do Nordeste, como Fortaleza, Recife, São Luís e Salvador, lideram as preferências.

Essa previsão de crescimento na movimentação do terminal rodoviário destaca o aumento no turismo e nas viagens de fim de ano, que impulsionam o fluxo de pessoas para essas localidades. A Sinart também reforçou a importância de os passageiros chegarem com antecedência para evitar congestionamentos e garantir mais conforto durante a viagem.

A alta demanda e os destinos variados mostram que a temporada de festas no final de ano movimenta não apenas o comércio local, mas também as conexões intermunicipais e interestaduais, contribuindo para o fortalecimento do turismo e da economia da região.