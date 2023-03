Programa Pró-Mulher Pará já atendeu mais de duas mil vítimas em 10 localidades

Lançado há um ano pelo Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, o programa Pró-Mulher Pará já atendeu mais de 2 mil vítimas em 10 localidades do território paraense, oferecendo serviços de proteção, repressão qualificada e orientação. A iniciativa visa proteger e oferecer suporte a mulheres em situação de violência doméstica. A ferramenta integra as políticas públicas do governo estadual para combater a violência contra a mulher no Pará.

“Estamos há um ano atuando com o Pró-Mulher no atendimento às mulheres que sofrem violência Doméstica. O programa é direcionado às ações de urgência e emergência, atendidas pelo Ciop, onde computamos a denúncia e deslocamos uma viatura com equipes especializadas e capacitadas para o atendimento a essas mulheres", afirmou o secretário de Segurança Pública do Pará, Ualame Machado.

O programa funciona através de uma ferramenta acionada por denúncias feitas para o canal de urgência e emergência da segurança pública, o 190, do Centro Integrado de Operações (Ciop) da Segup. Para o atendimento qualificado e especializado às vítimas, foram direcionadas doze viaturas, caracterizadas de rosa, para o programa, com o objetivo de deslocar as equipes de segurança com agilidade. As viaturas são utilizadas pelas Polícias Civil e Militar, além da Guarda Municipal, parceiras do Programa.

Redução de feminicídio

Os dados da Secretaria de Inteligência e Análise Criminal (Siac) da Segup mostram que o crime de feminicídio reduziu em 29% em 2022 em relação a 2021. Foram registrados 49 crimes em 2022 e 69 em 2021. Isso sugere que o programa teve um impacto positivo na redução da violência contra a mulher no Estado.

O programa começou a atuar na Região Metropolitana de Belém e, desde o seu lançamento em 8 de março de 2022, expandiu as ações para mais sete municípios: Marabá, Tucuruí, Barcarena, Santarém, Altamira, Bragança e Abaetetuba. Mais de 1.400 mulheres na RMB são acompanhadas pelo Pró-Mulher Pará desde então.

"Certamente o Pró-Mulher colaborou muito para que esse número fosse atingido, e a intenção é que em 2023 possamos expandir esse Programa que tem funcionado, especialmente, em uma tendo uma boa aceitação das mulheres, assim como, para a população em geral, que reconhece a viatura rosa como algo realmente que previne e combate qualquer tipo de violência contra as mulheres”, disse o secretário.