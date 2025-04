Programa ‘Por Todas Elas’ oferece serviços de saúde gratuitos em Ananindeua

O Governo do Pará iniciou nesta segunda-feira (14) uma grande ação do Programa “Por Todas Elas” em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, visando à promoção da saúde da mulher. A programação gratuita prossegue até quarta-feira (16), a partir de 8h, na Usina da Paz do Icuí-Guajará, oferecendo atendimentos clínicos, ginecológicos e pediátricos, vacinação, testes rápidos e exames oftalmológicos com escolha da armação de óculos de grau.

A vice-governadora do Estado e idealizadora do projeto, Hana Ghassan, destacou a importância da ação como parte da política pública de inclusão e cuidado com a saúde feminina.

“O 'Por Todas Elas' é uma ação do governo do Estado, de várias secretarias, que busca esse atendimento da mulher no local próximo à sua moradia. É trazer o governo do Estado para próximo da população, com atendimentos médicos e serviços de saúde. O Programa é uma demonstração do nosso compromisso com o cuidado, o acolhimento e a saúde das mulheres paraenses, especialmente aquelas que mais precisam”, ressaltou Hana Ghassan.

Atendimento especializado

Um dos destaques é a Carreta da Mulher, unidade móvel equipada para realização de exames e consultas especializadas. As participantes tiveram acesso a atendimento em mastologista e exames de ultrassonografia — com laudo entregue na hora — incluindo procedimentos para mama, tireoide, axila, abdome total, vias urinárias e transvaginal. Também foram realizadas mamografias e exame preventivo do câncer do colo do útero (PCCU).

Para quem buscava exames preventivos, os serviços reunidos em um só lugar, com laudo imediato, fizeram a diferença. “Eu estava há muito tempo tentando conseguir um exame de mamografia. É muito difícil onde moro. Mas essa ação veio para facilitar. Fiz a mamografia, consultei com o mastologista, que fazia dois anos que não consultava, e fui muito bem atendida. Ter esse serviço perto de casa é uma grande ajuda”, disse a moradora Simone Santos, 58 anos.

Compromisso - A iniciativa faz parte da estratégia do Governo do Pará de ampliar o cuidado com a saúde feminina, garantindo atendimentos essenciais às comunidades e fortalecendo as ações de prevenção e diagnóstico precoce.

Waldélia Aragão, 60 anos, foi uma das primeiras moradoras a chegar ao local e aproveitar o máximo de serviços. “Eu cheguei cedo para aproveitar e fazer tudo. Quero escolher óculos, consultar com o ginecologista e me vacinar. A ação está de parabéns, pois dá pra fazer todo o check-up da saúde em um lugar só. Às vezes, não temos tempo de ir em um posto de saúde. Aqui, os serviços estão reunidos, facilitando nossas vidas. Muito obrigado ao Governo pelo que estão fazendo pela nossa comunidade”, disse a usuária dos serviços.

Números - Criado em 2024, o “Por Todas Elas” é uma iniciativa do Governo do Pará, para incentivar os debates sobre a importância da participação e do protagonismo feminino na política, com ênfase na construção de direitos para a mulher. Até o momento, a ação já contou com mais de 60 mil atendimentos.

A programação continua até a próxima quarta-feira (16), com atendimentos a partir de 8h, na Usina da Paz Professor Amintas Pinheiro, na Estrada do Icuí-Guajará com a Avenida Independência, no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua. Todos os serviços são gratuitos e voltados ao público feminino da região.