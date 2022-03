Profissionais da educação municipal de Breves iniciam greve com manifestação em frente à prefeitura

Profissionais da rede municipal de ensino de Breves, na ilha do Marajó, iniciaram nesta segunda-feira (21), a paralisação das atividades letivas. Conforme informou o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (Sintepp/Breves), a decisão de entrar em greve foi tomada na semana passada, em assembleia geral da categoria e informada com antecedência ao Município. Uma manifestação foi realizada em frente à sede da prefeitura.

Durante o ato, os trabalhadores expuseram a pauta de reivindicações, como o reajuste de 16% aos servidores de apoio, administrativo e técnicos educacionais, os quais desempenham funções operacionais nas escolas da rede municipal de ensino. De acordo com o Sintepp, uma comissão de dirigentes sindicais se dirigiu ao gabinete do prefeito para buscar informações sobre o Projeto de Lei que trata do reajuste, porém, nenhuma autoridade municipal se encontrava na sede da Prefeitura.

Um novo ato está previsto para terça-feira (22), onde os trabalhadores em educação farão uma caminhada, às 16h, com concentração em frente a Escola Miguel Bitar.

Matéria em atualização.