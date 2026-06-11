Professores recebem capacitação em Libras para fortalecer a inclusão de pessoas surdas no Pará
Formações contribuem para ampliar a acessibilidade, fortalecer a educação bilíngue e qualificar profissionais da rede pública de ensino
Mais de 11 mil professores já passaram por formações em Língua Brasileira de Sinais (Libras) no Pará nos últimos anos, em uma iniciativa voltada à ampliação da acessibilidade e ao fortalecimento da inclusão de pessoas surdas na rede pública de ensino. As capacitações são realizadas pelo Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Educação (Seduc).
Atualmente, o CAS conta com mais de 400 alunos inscritos nas diferentes modalidades de ensino ofertadas. O atendimento contempla professores da rede estadual, servidores públicos de diversas áreas, estudantes surdos, familiares e pessoas interessadas em aprender Libras e contribuir para uma comunicação mais acessível em diferentes espaços da sociedade.
O Centro integra a estrutura do Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE), referência estadual em educação especial, e atua na formação de profissionais e no atendimento especializado à comunidade surda, promovendo ações voltadas à educação bilíngue e à inclusão.
Segundo a coordenadora do CAS, Franci Franceli de Oliveira, a principal missão da unidade é ampliar a formação de profissionais aptos a atender as necessidades da comunidade surda e fortalecer as políticas de educação bilíngue.
“Com a oferta dos cursos, conseguimos proporcionar aos servidores da rede estadual acesso à formação e aos materiais pedagógicos necessários para que eles possam atender os estudantes surdos dentro das escolas, respeitando as necessidades desses alunos e promovendo uma inclusão mais efetiva”, destaca.
O CAS oferece cursos de Libras nos níveis 1, 2 e 3, nos turnos da manhã, tarde e noite. As formações são destinadas tanto a servidores públicos quanto a estudantes surdos, familiares e à comunidade em geral. A unidade também desenvolve o curso de Língua Portuguesa como segunda língua (L2) para pessoas surdas, com foco na modalidade escrita.
As formações contribuem para ampliar a acessibilidade linguística e fortalecer a educação bilíngue de estudantes surdos na rede estadual de ensino. O serviço também auxilia na preparação das escolas e instituições públicas para oferecer ambientes mais inclusivos e acessíveis.
Outra iniciativa desenvolvida pelo Centro é o curso de formação de tradutores e intérpretes de Libras, realizado em formato de extensão e voltado à preparação de novos profissionais para atuação na área.
“Este ano iniciamos a terceira turma do curso de tradutores e intérpretes de Libras. É uma formação muito procurada pela comunidade e pelos profissionais que desejam atuar na área da educação bilíngue e da inclusão”, informa a coordenadora.
Além das atividades de formação, o CAS também vem ampliando a participação de intérpretes em eventos e ações promovidas pelo Estado, contribuindo para a disseminação da cultura surda e para o fortalecimento da acessibilidade comunicacional.
A professora Rosa Diniz, que atua há mais de uma década no CAS, afirma que a formação em Libras gera impactos diretos no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes surdos.
“A formação impacta de forma muito positiva, porque permite que os profissionais compreendam melhor como ensinar e se comunicar com o estudante surdo, respeitando as especificidades da aprendizagem e da língua de sinais”, afirma.
Ela ressalta ainda que o ensino desenvolvido pelo Centro segue os princípios da educação bilíngue, priorizando a Libras como primeira língua dos estudantes surdos e a Língua Portuguesa escrita como segunda língua.
“Primeiro trabalhamos a língua de sinais, que é a língua natural do surdo. Depois, quando ele já começa a desenvolver essa comunicação, introduzimos a Língua Portuguesa escrita como segunda língua. Isso contribui para reduzir dificuldades durante a vida escolar”, explica.
Além da formação de profissionais, o Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez realiza atendimento especializado a pessoas surdas e seus familiares, oferecendo suporte educacional e orientações que contribuem para o desenvolvimento pedagógico, social e comunicacional dos estudantes atendidos.
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