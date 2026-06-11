Professores recebem capacitação em Libras para fortalecer a inclusão de pessoas surdas no Pará

Mais de 11 mil professores já passaram por formações em Língua Brasileira de Sinais (Libras) no Pará nos últimos anos, em uma iniciativa voltada à ampliação da acessibilidade e ao fortalecimento da inclusão de pessoas surdas na rede pública de ensino. As capacitações são realizadas pelo Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

Atualmente, o CAS conta com mais de 400 alunos inscritos nas diferentes modalidades de ensino ofertadas. O atendimento contempla professores da rede estadual, servidores públicos de diversas áreas, estudantes surdos, familiares e pessoas interessadas em aprender Libras e contribuir para uma comunicação mais acessível em diferentes espaços da sociedade.

O Centro integra a estrutura do Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE), referência estadual em educação especial, e atua na formação de profissionais e no atendimento especializado à comunidade surda, promovendo ações voltadas à educação bilíngue e à inclusão.

Segundo a coordenadora do CAS, Franci Franceli de Oliveira, a principal missão da unidade é ampliar a formação de profissionais aptos a atender as necessidades da comunidade surda e fortalecer as políticas de educação bilíngue.

“Com a oferta dos cursos, conseguimos proporcionar aos servidores da rede estadual acesso à formação e aos materiais pedagógicos necessários para que eles possam atender os estudantes surdos dentro das escolas, respeitando as necessidades desses alunos e promovendo uma inclusão mais efetiva”, destaca.

O CAS oferece cursos de Libras nos níveis 1, 2 e 3, nos turnos da manhã, tarde e noite. As formações são destinadas tanto a servidores públicos quanto a estudantes surdos, familiares e à comunidade em geral. A unidade também desenvolve o curso de Língua Portuguesa como segunda língua (L2) para pessoas surdas, com foco na modalidade escrita.

As formações contribuem para ampliar a acessibilidade linguística e fortalecer a educação bilíngue de estudantes surdos na rede estadual de ensino. O serviço também auxilia na preparação das escolas e instituições públicas para oferecer ambientes mais inclusivos e acessíveis.

Outra iniciativa desenvolvida pelo Centro é o curso de formação de tradutores e intérpretes de Libras, realizado em formato de extensão e voltado à preparação de novos profissionais para atuação na área.

“Este ano iniciamos a terceira turma do curso de tradutores e intérpretes de Libras. É uma formação muito procurada pela comunidade e pelos profissionais que desejam atuar na área da educação bilíngue e da inclusão”, informa a coordenadora.

Além das atividades de formação, o CAS também vem ampliando a participação de intérpretes em eventos e ações promovidas pelo Estado, contribuindo para a disseminação da cultura surda e para o fortalecimento da acessibilidade comunicacional.

A professora Rosa Diniz, que atua há mais de uma década no CAS, afirma que a formação em Libras gera impactos diretos no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes surdos.

“A formação impacta de forma muito positiva, porque permite que os profissionais compreendam melhor como ensinar e se comunicar com o estudante surdo, respeitando as especificidades da aprendizagem e da língua de sinais”, afirma.

Ela ressalta ainda que o ensino desenvolvido pelo Centro segue os princípios da educação bilíngue, priorizando a Libras como primeira língua dos estudantes surdos e a Língua Portuguesa escrita como segunda língua.

“Primeiro trabalhamos a língua de sinais, que é a língua natural do surdo. Depois, quando ele já começa a desenvolver essa comunicação, introduzimos a Língua Portuguesa escrita como segunda língua. Isso contribui para reduzir dificuldades durante a vida escolar”, explica.

Além da formação de profissionais, o Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez realiza atendimento especializado a pessoas surdas e seus familiares, oferecendo suporte educacional e orientações que contribuem para o desenvolvimento pedagógico, social e comunicacional dos estudantes atendidos.