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Procissão das Rosas e missas marcam celebração de Santa Rita de Cássia em Belém e Ananindeua

Santa Rita de Cássia é considerada pelos fiéis a santa das causas impossíveis e protetora dos casos desesperadores

Fabiana Batista
fonte

A festividade no santuário segue até o próximo dia 24, com o tema “Santa Rita, modelo de esposa e mãe cristã” (Dilvulgação/ Pascom/ Santuário Santa Rita de Cássia)

A Igreja Católica celebra nesta sexta-feira (22) o dia de Santa Rita de Cássia, considerada pelos fiéis a santa das causas impossíveis e protetora dos casos desesperadores. Na Arquidiocese de Belém, a programação reúne missas, procissões e atividades culturais em paróquias e comunidades dedicadas à santa, com destaque para a tradicional Procissão das Rosas, no bairro do Canudos, e para as celebrações no Santuário de Ananindeua.

Na Paróquia São José de Queluz, localizada na avenida Cipriano Santos, no bairro do Canudos, a programação começa às 5h, com abertura da igreja para visitação dos fiéis. Às 6h30 será realizado o Terço de Santa Rita e, às 7h, missa presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa.

Após a celebração religiosa ocorre a Procissão das Rosas, reconhecida desde 2019 como Patrimônio Cultural e Imaterial de Belém. O cortejo percorrerá as avenidas Cipriano Santos, Teófilo Condurú e Ceará, além das travessas Primeira e Segunda de Queluz, retornando à paróquia.

Ao longo do dia também serão celebradas missas às 11h, 17h e 19h. A programação encerra com atividades culturais organizadas pela comunidade paroquial.

A festividade na paróquia teve início no último dia 13 e segue até esta sexta-feira com o tema “Com Santa Rita, somos uma só alma e um só coração em missão”. Durante o período foram realizadas novenas, missas e programação cultural diária.

Outra programação tradicional ocorre no Santuário Santa Rita de Cássia, localizado na Cidade Nova V, em Ananindeua. O santuário permanecerá aberto durante toda a sexta-feira para visitação dos devotos.

As missas serão celebradas às 7h, 9h, 12h e 17h. O encerramento da programação do dia será às 19h, com missa solene presidida por Dom Julio Endi Akamine.

A festividade no santuário segue até o próximo dia 24, com o tema “Santa Rita, modelo de esposa e mãe cristã”. A programação inclui missas diárias presididas por padres convidados e apresentações culturais.

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