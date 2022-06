Primeira 'Feira do Livro de Castanhal' começa nesta quarta (01)

Um leque de diversidade literária e cultural é o que irá encontrar quem passar pelos três dias de Feira que vai de desta quarta-feira, 1º, até sexta feira,3. Esta será a primeira "Feira do Livro de Castanhal" e será realizada pela Academia Castanhalense de Letras.

O evento acontecerá no SESC de 9h até as 22h. O espaço conta com 28 estandes com cerca de vinte livrarias e editoras renomadas, além do Estande do Escritor Paraense. O evento tem apoio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e da Secretaria Estadual de Cultura ( Secult).

Para a coordenadora do evento objetivo da feira é proporcionar ao município momentos de cultura e lazer. “Queremos disseminar um grande momento de cultura e literatura com uma vasta programação cultural e de lazer. E por isso estamos com uma grande expectativa da agregar todos os públicos”, explicou a professora e membro da Academia Castanhalense de Letras, Zenaira Martins.

Programação cultural

O acolhimento será realizado pelos alunos das escolas municipais e da Escola de Artes São Lucas que irão realizar apresentações de dança e música, logo na entrada do Sesc. “As pessoas irão chegando e já sentindo um clima gostoso com apresentações de balé clássico e voz e vilão com os alunos do município da São Lucas”, disse a professora.

Todos os públicos serão contemplados com atividades lúdicas como oficinas de artes, palestras sobre empreendedorismo e cinema para crianças e adultos. “As oficinas de scrapbook, bloco de anotação com recortes serão apenas para os idosos”, contou a coordenadora do evento.

A feira conta também com atividades recreativas, contação de histórias e conversa com escritores do município.

CredLivro

O Banco do Estado do Pará (Banpara) está com estande cadastrando os servidores da Semed que desejam comprar livros. O valor de crédito recebido será de 200 reais. Os servidores que tem direto ao crédito são os especialistas em educação, professores efetivos e temporários, mediadores, diretores e vice diretores.