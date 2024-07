Primeira etapa de obra na avenida Romulo Maiorana será entregue nesta quinta-feira (4)

A prefeitura de Belém concluiu o primeiro trecho das obras de reurbanização da avenida Romulo Maiorana, que se estende entre as travessas Doutor Freitas e Lomas Valentina, localizadas no bairro do Marco. O investimento total na obra, realizada pela Secretaria de Urbanismo (Seurb), alcançou a cifra de R$ 27,7 milhões.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Macaquinhos do Bosque: campanha alerta sobre o riscos esses animais de forma inadequada]]

O espaço requalificado será oficialmente entregue à população nesta quinta-feira (4), às 18h30, em uma cerimônia que contará com a presença do prefeito da capital paraense, Edmilson Rodrigues, e do secretário de Urbanismo de Belém, Lélio Costa.

As obras na avenida Romulo Maiorana são divididas em três fases, abrangendo desde a travessa Doutor Freitas até a travessa Antônio Baena. A prefeitura informou que anunciará em breve as próximas etapas do projeto.

Melhorias

Entre as melhorias implementadas, a gestão municipal destacou novidades como aumento do número de vagas de estacionamento regulamentadas, ciclovias, calçadas com piso tátil direcional para deficientes visuais, equipamentos para os trabalhadores ambulantes, pontos de táxis, bicicletário, bancos, lixeiras e floreiras feitas de materiais ecológicos.

Além disso, a infraestrutura foi atualizada com iluminação pública em LED em todo o trecho revitalizado. A prefeitura de Belém também informou que pretende instalar uma rede de internet pública, com um sistema antifurto integralmente implementado.

“A Prefeitura de Belém mantém um diálogo contínuo com a Comissão de Fiscalização de Moradores (Cofis) em todas as etapas das obras na cidade. E solicita compreensão e apoio da população para a execução dessas iniciativas, visando não apenas preparar Belém para eventos importantes como a COP-30, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, mas também para deixar um legado positivo e duradouro para todos os cidadãos”, informou a PMB.