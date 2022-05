PRF aponta aumento de 96% nas infrações por uso de celular ao dirigir, no Pará

Um balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) aponta para o aumento de 96% no número de autuações por uso de celular ao volante, nas rodovias e estradas federais do Pará somente em 2022. Ainda segundo o registro do órgão, de janeiro a 12 de maio, o número duplicou em relação ao mesmo período de 2021.

Segundo a matéria publicada pela PRF, dirigir fazendo uso do celular é uma das maiores causas de mortes no trânsito do Brasil e está atrás, apenas, do excesso de velocidade e do consumo de álcool pelos motoristas. A estimativa é de três segundos perdidos de atenção ao desviar o olhar da pista para verificar o aparelho. Se o condutor estiver a 60 km/h terá percorrido uma distância de 50 metros sem a devida atenção na direção e pode ocasionar acidentes graves e mortes no trânsito.

A PRF ressalta que, não só o manuseio ou falar enquanto se dirige causa riscos, utilizar fones de ouvidos ou a função viva-voz causa desatenção, pois há perda de noção auditiva e concentração. As condutas relacionadas ao uso de celular ao volante se aplicam mesmo que o veículo esteja parado no semáforo.