Prefeitura de Capitão Poço decreta estado de emergência após fortes chuvas
Fernanda Tonheiro, prefeita de Capitão Poço, utilizou as redes sociais para falar sobre detalhes da medida e as ações que estão sendo feitas pela gestão municipal
Fernanda Tonheiro, prefeita de Capitão Poço, no nordeste do Pará, decretou estado de emergência pública no município devido às fortes chuvas registradas na tarde de sexta-feira (20/3). Por enquanto, não foi divulgado um número oficial de moradores afetados pelas chuvas.
A chefe do poder Executivo municipal se pronunciou por meio de sua conta no Instagram e deu detalhes da medida. “Eu reuni com o nosso secretariado e decidimos declarar estado de emergência. (...) Todo o nosso secretariado estará de plantão para ajudar em eventuais problemas devido à enchente que está ocorrendo na nossa cidade”, disse ela.
Tonheiro contou também que a Secretaria Municipal de Obras de Capitão Poço realizará a desobstrução das vias e remanejará os moradores afetados pelos alagamentos. “A Secretaria de Assistência Social ficará responsável por água, alimentação e por receber as pessoas. Também estaremos disponibilizando uma escola para as pessoas desabrigadas”, afirmou.
Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados sobre a forte chuva que caiu sobre Capitão Poço. Em uma dessas filmagens, é possível ver condutores e moradores enfrentando ruas completamente alagadas. “Muita água”, diz o cinegrafista amador.
Para situações de urgência, a prefeitura disponibilizou o telefone 91 98368-8715 para os moradores que quiserem solicitar apoio e assistência.
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