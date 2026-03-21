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Prefeitura de Capitão Poço decreta estado de emergência após fortes chuvas

Fernanda Tonheiro, prefeita de Capitão Poço, utilizou as redes sociais para falar sobre detalhes da medida e as ações que estão sendo feitas pela gestão municipal

Saul Anjos
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A imagem em destaque mostra uma via de Capitão Poço completamente alagada pela forte que atingiu o município na sexta-feira (à esquerda) e a prefeita Fernanda Tonheiro falando sobre a decretação de estado de emergência (à direita). (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Fernanda Tonheiro, prefeita de Capitão Poço, no nordeste do Pará, decretou estado de emergência pública no município devido às fortes chuvas registradas na tarde de sexta-feira (20/3). Por enquanto, não foi divulgado um número oficial de moradores afetados pelas chuvas.

A chefe do poder Executivo municipal se pronunciou por meio de sua conta no Instagram e deu detalhes da medida. “Eu reuni com o nosso secretariado e decidimos declarar estado de emergência. (...) Todo o nosso secretariado estará de plantão para ajudar em eventuais problemas devido à enchente que está ocorrendo na nossa cidade”, disse ela.

Tonheiro contou também que a Secretaria Municipal de Obras de Capitão Poço realizará a desobstrução das vias e remanejará os moradores afetados pelos alagamentos. “A Secretaria de Assistência Social ficará responsável por água, alimentação e por receber as pessoas. Também estaremos disponibilizando uma escola para as pessoas desabrigadas”, afirmou.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados sobre a forte chuva que caiu sobre Capitão Poço. Em uma dessas filmagens, é possível ver condutores e moradores enfrentando ruas completamente alagadas. “Muita água”, diz o cinegrafista amador.

 Para situações de urgência, a prefeitura disponibilizou o telefone 91 98368-8715 para os moradores que quiserem solicitar apoio e assistência.

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