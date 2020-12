Prefeitura do Pará cancela show com cantor nacional que faria 'mega réveillon'

A Prefeitura de Canaã dos Carajás, município do sudeste do Pará, anunciou na quinta-feira (10), o cancelamento dos shows anunciados em novembro para a "mega" festa de réveillon que pretendia fazer. A decisão levou em conta os riscos de aumento de casos da covid-19 com as festas de fim do ano, conforme apontado por autoridades de saúde.

A programação foi anunciada com os shows de Jonas Esticado, Padre Alessandro Campos e Irmão Lázaro, que se apresentariam entre os dias 29 e 31 de dezembro na cidade, com a justificativa da queda no número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em Canaã.

Ao informar a suspensão, o prefeito afirmou que o número de casos da doença está estabilizado, sem mortes há quase três meses e com oito internações, mas que não se pode correr riscos. “Nosso desejo era realizar um grande show da virada, mas a covid-19 ainda está no nosso meio e na região, e não podemos correr o risco de os casos voltarem a aumentar em Canaã dos Carajás”.

Ainda segundo o prefeito, o contrato dos artistas foi fechado uma cláusula que permite a realização de shows num prazo de um ano, já prevendo a suspensão das festas de fim de ano por causa da pandemia. Dessa forma, a administração poderá acertar novas datas com os artistas, sem prejuízo aos cofres públicos.

Canaã dos Carajás segue decisão tomada pelo governo do Estado em Belém e pela prefeitura de Marabá

Na quinta-feira (10), o Governo do Pará já tinha anunciado a suspensão da tradicional festa de Ano Novo da Estação das Docas, em Belém. Em Marabá, na região sudeste do Estado, a prefeitura também suspendeu as atividades de fim de ano. O motivo em todos os casos foi evitar aglomeração de pessoas e a proliferação do vírus da covid-19.