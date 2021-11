Prefeitura no Pará cancela festas de réveillon e carnaval

Nesta terça-feira (23), Nélio Aguiar, prefeito do município de Santarém, localizado na região oeste do Pará, anunciou sobre o cancelamento da festa de réveillon e também do Carnaval em 2022. Esse é o segundo ano consecutivo que os eventos não acontecem devido à pandemia da covid-19.

O motivo do cancelamento, segundo o prefeito, se dá pela proteção à saúde dos municípios e ainda, afirma ele, porque a cidade continua com casos confirmados da doença da covid-19, mesmo que em um número menor. “Não temos segurança total para realizar os eventos culturais em praças públicas, os eventos em ambientes fechados estão liberados com restrições de público e exigência do certificado de vacinação”, enfatizou.

O prefeito relata que é impossível fazer o controle em um ambiente aberto e afirma que mediante essa situação, ele e o secretário de cultura decidiram não realizar os eventos.

Mesmo diante da decisão, Santarém tem realizado festas privadas de grande porte, como foi o caso do último show nacional do cantor Gusttavo Lima, que recebeu centenas de pessoas em um espaço aberto da cidade.

Casos no município

De acordo com o boletim da covid-19 divulgado diariamente pela Secretaria de Saúde de Santarém, 839 pessoas estão sendo monitoradas e 78 amostras estão em análise. O município registrou um total de 22.877 casos positivos da doença. Desses, 21.128 foram recuperados e 1.127 evoluíram a óbito.

Ainda de acordo com o boletim, a rede hospitalar do município possui 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva exclusivos para covid-19, dos quais 19 estão ocupados, totalizando 95% de ocupação.

Existem 43 leitos clínicos para a covid-19. Desse total, 28 estão ocupados com 16 casos positivos e 12 suspeitos.

Um caso mais recente que chamou atenção no município aconteceu no dia 3 de novembro deste ano, quando trinta policiais militares positivaram para covid-19, da variante Delta. Isso aconteceu quando 53 PMs participavam de um curso de aperfeiçoamento em Santarém.