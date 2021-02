Mesmo abertas, praias em Salinas não têm muita procura nesta terça (16)

O tempo nublado fez com que muita gente ficasse mesmo longe das praias nesta terça-feira (16) de Carnaval, pelo menos foi o que se verificou em Salinas, no Nordeste do Pará. O movimento foi fraco, mesmo com a liberação desses locais nos balneários pelo Governo do Estado, que havia limitado o acesso até a segunda-feira (15). No entanto, como previsto no decreto estadual 800/2020, o acesso às praias está liberado de terça a quinta-feira, e fechado de sexta até segunda-feira, até nova determinação a partir de dados técnicos sobre o incidência da enfermidade no Estado. Ao contrário do que chegou a ser veiculado nas redes sociais, o acesso à praia está liberado, sem restrição, somente durante esses dias.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) mantém trabalho integrado na fiscalização das medidas sanitárias contra a covid-19 previstas em decreto estadual.

A praia foi liberada para os banhistas no Atalaia, em Salinas, mas pouca gente se animou para o banho de mar durante a manhã nublada, no último dia do período do Carnaval, este ano atípico para os turistas e frequentadores desse espaço, por causa da covid-19.

Prevenção

Os agentes de Segurança Pública coordenados pela Segup estão atuando na cidade para garantir a tranquilidade a todos que procuraram as praias e balneários do Estado em busca de descanso, neste feriado prolongado.

“Estivemos presentes com nossas equipes fazendo valer as determinações do decreto quanto ao acesso às praia e o funcionamento dos estabelecimentos. Neste Carnaval atípico podemos avaliar que tudo transcorreu com tranquilidade e ajuda da população que compreendeu a necessidade de se resguardar em casa para evitar a proliferação do vírus”, disse o secretário adjunto de Operações da Segup, coronel Alexandre Mascarenhas.

As barreiras instaladas nos acessos às praias de Salinas foram mantidas, de sexta (12) até esta segunda-feira.

As fiscalizações quanto ao funcionamento dos estabelecimentos comerciais permanecem mediante as deliberações previstas no decreto. Para poder funcionar, os locais comerciais precisam atuar com as medidas preventivas, como distanciamento social, capacidade máxima de 50%, apresentação de, no máximo, dois músicos e proibição da venda de bebida alcoólica das 22h às 6h do dia seguinte. O funcionamento de restaurantes é só até meia-noite.