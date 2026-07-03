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Praça da República recebe mutirão gratuito de serviços para cães e gatos neste sábado

Além dos atendimentos, equipes especializadas vão orientar os participantes sobre cuidados com os animais, prevenção aos maus-tratos e posse responsável

O Liberal
fonte

Tutores de cães e gatos terão acesso a uma série de serviços gratuitos neste sábado (4) (Divulgação)

Tutores de cães e gatos terão acesso a uma série de serviços gratuitos neste sábado (4), das 8h às 14h, durante a ação "Praça Amiga dos Animais", na Praça da República, em Belém.

A programação reúne atendimento veterinário, vacinação antirrábica, exames laboratoriais, microchipagem, emissão do RG Pet e cadastro para castração. A iniciativa busca ampliar o acesso da população aos serviços de saúde animal e incentivar a guarda responsável.

Além dos atendimentos, equipes especializadas vão orientar os participantes sobre cuidados com os animais, prevenção aos maus-tratos e posse responsável. Também haverá atendimento de conciliação para famílias que enfrentam conflitos relacionados à guarda compartilhada de animais de estimação.

O evento inclui ainda apresentações dos cães do Exército e do Canil K9 da Polícia Militar, com demonstrações de adestramento e do trabalho realizado pelas corporações.

Para participar, os tutores devem levar os animais em condições seguras, utilizando guia, coleira ou caixa de transporte, conforme o porte e o comportamento do pet.

Serviço

Praça Amiga dos Animais
Quando: sábado, 4 de julho
Horário: das 8h às 14h
Onde: Praça da República, em Belém

Serviços oferecidos:

  • Consultas e atendimento veterinário;
  • Exames laboratoriais;
  • Vacinação antirrábica;
  • Microchipagem;
  • Emissão do RG Pet;
  • Cadastro para castração;
  • Orientações sobre bem-estar animal e prevenção aos maus-tratos;
  • Atendimento de conciliação para casos de guarda compartilhada de animais;
  • Apresentações dos cães do Exército e do Canil K9 da Polícia Militar.
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Palavras-chave

adoção de animais

cães e gatos

castração cães e gatos
Pará
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