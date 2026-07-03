Praça da República recebe mutirão gratuito de serviços para cães e gatos neste sábado
Além dos atendimentos, equipes especializadas vão orientar os participantes sobre cuidados com os animais, prevenção aos maus-tratos e posse responsável
Tutores de cães e gatos terão acesso a uma série de serviços gratuitos neste sábado (4), das 8h às 14h, durante a ação "Praça Amiga dos Animais", na Praça da República, em Belém.
A programação reúne atendimento veterinário, vacinação antirrábica, exames laboratoriais, microchipagem, emissão do RG Pet e cadastro para castração. A iniciativa busca ampliar o acesso da população aos serviços de saúde animal e incentivar a guarda responsável.
Além dos atendimentos, equipes especializadas vão orientar os participantes sobre cuidados com os animais, prevenção aos maus-tratos e posse responsável. Também haverá atendimento de conciliação para famílias que enfrentam conflitos relacionados à guarda compartilhada de animais de estimação.
O evento inclui ainda apresentações dos cães do Exército e do Canil K9 da Polícia Militar, com demonstrações de adestramento e do trabalho realizado pelas corporações.
Para participar, os tutores devem levar os animais em condições seguras, utilizando guia, coleira ou caixa de transporte, conforme o porte e o comportamento do pet.
Serviço
Praça Amiga dos Animais
Quando: sábado, 4 de julho
Horário: das 8h às 14h
Onde: Praça da República, em Belém
Serviços oferecidos:
- Consultas e atendimento veterinário;
- Exames laboratoriais;
- Vacinação antirrábica;
- Microchipagem;
- Emissão do RG Pet;
- Cadastro para castração;
- Orientações sobre bem-estar animal e prevenção aos maus-tratos;
- Atendimento de conciliação para casos de guarda compartilhada de animais;
- Apresentações dos cães do Exército e do Canil K9 da Polícia Militar.
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