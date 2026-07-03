Praça da República recebe mutirão gratuito de serviços para cães e gatos neste sábado

Tutores de cães e gatos terão acesso a uma série de serviços gratuitos neste sábado (4), das 8h às 14h, durante a ação "Praça Amiga dos Animais", na Praça da República, em Belém.

A programação reúne atendimento veterinário, vacinação antirrábica, exames laboratoriais, microchipagem, emissão do RG Pet e cadastro para castração. A iniciativa busca ampliar o acesso da população aos serviços de saúde animal e incentivar a guarda responsável.

Além dos atendimentos, equipes especializadas vão orientar os participantes sobre cuidados com os animais, prevenção aos maus-tratos e posse responsável. Também haverá atendimento de conciliação para famílias que enfrentam conflitos relacionados à guarda compartilhada de animais de estimação.

O evento inclui ainda apresentações dos cães do Exército e do Canil K9 da Polícia Militar, com demonstrações de adestramento e do trabalho realizado pelas corporações.

Para participar, os tutores devem levar os animais em condições seguras, utilizando guia, coleira ou caixa de transporte, conforme o porte e o comportamento do pet.

Serviço

Praça Amiga dos Animais

Quando: sábado, 4 de julho

Horário: das 8h às 14h

Onde: Praça da República, em Belém

Serviços oferecidos:

Consultas e atendimento veterinário;

Exames laboratoriais;

Vacinação antirrábica;

Microchipagem;

Emissão do RG Pet;

Cadastro para castração;

Orientações sobre bem-estar animal e prevenção aos maus-tratos;

Atendimento de conciliação para casos de guarda compartilhada de animais;

Apresentações dos cães do Exército e do Canil K9 da Polícia Militar.