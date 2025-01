Portel, no arquipélago do Marajó, celebra 267 anos de história nesta sexta-feira (24)

A cidade de Portel, localizada no arquipélago do Marajó, no Pará, completa 267 anos de emancipação política nesta sexta-feira (24/01). O município carrega um passado repleto de histórias que se entrelaçam com a história do Pará. Fundada em 1758, a cidade nasceu da união entre as tradições indígenas e os colonizadores. Ao longo dos anos, cidade conhecida como o “Paraíso das Ilhas” pelas belezas naturais se desenvolveu de um pequeno ponto no mapa para se transformar em uma referência regional.

Uma extensa programação foi programada para marcar o aniversário de 267 anos. Abrindo os festejos na quinta-feira (22), o tradicional Concurso Miss Portel teve a 60ª edição realizada com um show no palco Mix, montado na orla da Praia do Arucará. No dia do aniversário, além de celebrações religiosas, a cidade se prepara para inaugurar novos espaços de lazer e escolas, além de shows musicais no calçadão da Praia do Arucará. O secretário de Cultura, Edino Ferreira, destaca o momento terá a inauguração do Complexo Turístico da Praia do Tucano, com o intuito de marcar um novo capítulo para o turismo local.

Portel tem uma economia voltada para a agricultura, pesca e extrativismo, que continuam a ser os pilares do desenvolvimento do município. Além disso, a cidade celebra é sede de grandes eventos, como o Aqua Fest, o maior evento de esportes aquáticos da região, atraindo competidores e milhares de visitantes. O Festival de Verão e o tradicional Círio de Nossa Senhora de Nazaré também são importantes momentos de celebração, reunindo a comunidade em torno das tradições e fortalecendo o turismo local.

A pavimentação da rodovia PA-368, conhecida como Transmarajó, também será outra obra que Portel aguarda para interligar a região ao Baixo Tocantins, abrindo novas oportunidades de desenvolvimento e facilitando o acesso ao Marajó. A obra, que encurtará distâncias e trará melhorias na infraestrutura, é um marco importante para o crescimento e para a valorização da região.

A programação celebra a história de Portel com várias atividades. As comemorações do aniversário da cidade iniciaram no dia 17 de janeiro deste ano com a entrega da lancha do SAMU no Rio Pacajá. Ao longo do mês, houveram também a inauguração da Escola Ester Penha da Silva no Rio Anapú, a inauguração da Escola Isabel Rodrigues de Carvalho e entregue a Comenda Arucará.

A programação continua nesta sexta-feira (24/01), dia do aniversário, com Missa de Ação de Graças, Meia Maratona, Café Público e as inaugurações da Creche Benedito Magno, do Complexo Turístico da Praia do Tucano e do Estádio Felizardo Diniz, além de shows musicais. No sábado (25/01), haverá Torneio de Vôlei de Praia na Praia do Tucano, e no domingo (26/01), o Circuito Bike Show Portel, Torneio de Futebol de Areia e inauguração do Posto de Saúde na Comunidade Nossa Senhora do Carmo.