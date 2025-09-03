'Por Todas Elas' entrega mais de 1.500 novos óculos de grau a moradores da Terra Firme, em Belém

A ação beneficiou pessoas que foram atendidas em consultas e exames oftalmológicos realizados na edição do projeto estadual ocorrida no último dia 16 de julho na UsiPaz da Terra Firme

Moradores do bairro da Terra Firme, em Belém, receberam, nesta terça-feira (2), mais um importante incentivo à saúde e à qualidade de vida por meio de novos óculos de grau entregues gratuitamente pelo Governo do Estado. A ação beneficiou 1.514 pessoas atendidas em consultas e exames oftalmológicos realizados na edição do projeto estadual "Por Todas Elas", ocorrida no último dia 16 de julho, na Usina da Paz do bairro.

Durante o evento, o governador do Pará, Helder Barbalho, reforçou a importância dos novos equipamentos de visão para as famílias do bairro.

“Hoje nós estamos dando continuidade ao ‘Programa Por Todas Elas’, que cuida das pessoas, que olha pelas mulheres e pelas famílias. Poder estar garantindo a entrega dos óculos assegura para estas pessoas mais qualidade de vida, a partir de uma visão melhor. Esse é o objetivo e a missão do Governo, cuidar e entender que a principal obra é cuidar das pessoas”, disse Helder.

A vice-governadora do Estado, idealizadora e coordenadora do programa estadual de cuidado e valorização das mulheres paraenses, Hana Ghassan, pontuou que o principal objetivo das ações é levar serviços e atendimentos importantes para perto da população.

“Hoje é um momento especial com a entrega desses óculos, que vão melhorar a vida, o dia a dia das pessoas. Queremos que as nossas mulheres e suas famílias sejam cuidadas, porque toda mulher deve se sentir assim. Desejo que estes novos óculos sejam motivo de alegria e prosperidade”, declarou a vice-governadora Hana.

Oportunidade única - A professora Nazaré Barbosa foi uma das contempladas com novos óculos e declarou que o serviço oportunizado por meio do programa ‘Por Todas Elas’ foi uma oportunidade única em sua vida. “Foi muito importante para mim. Estou desempregada e não tenho condições de pagar por novos óculos e consultas particulares. Parabenizo o Governo por olhar pela população carente e que mais precisa. Sempre tive problemas de visão e precisava atualizar meus óculos. Por meio dessa ação eu consegui e agora vai me ajudar muito”, celebrou a moradora do bairro da Terra Firme.

A estudante universitária Jennyffer Luana contou que os novos equipamentos vão ser muito úteis para a finalização do seu trabalho de conclusão de curso (TCC). “Estou prestes a me formar, vou ficar muito mais tempo próxima à tela do computador para produzir meu TCC, então esses óculos vão me dar um gás a mais, pois eu já estava sentindo dificuldades para enxergar. Sou cria da Terra Firme e sei das dificuldades que temos em buscar serviços fora do bairro. Essa ação foi muito importante pois trouxe os atendimentos para dentro do nosso bairro.”

Já a costureira Maria Ney comemorou, pois agora poderá trabalhar com mais conforto e segurança. “Eu já estava com dificuldades até para enxergar a linha e as agulhas. Meus óculos estavam ultrapassados e eu tinha muitas dores de cabeça. Agradeço todos os dias por essa oportunidade. Agora, graças a Deus, estou me sentindo bem melhor".

Por Todas Elas - Criado em 2024, o programa “Por Todas Elas” já soma mais de 160 mil atendimentos em todo o Pará, por meio da oferta de mais de 30 tipos de serviços gratuitos em saúde, cidadania e lazer. A iniciativa estadual busca, além de garantir serviços essenciais às mulheres paraenses e suas famílias, fortalecer o debate sobre a participação feminina como protagonista na construção de direitos e na sociedade.

“Hoje é um dia muito especial, porque estamos garantindo mais qualidade de vida para a população da Terra Firme. A entrega desses óculos representa saúd…

PC apreende carga e prende homem, em flagrante, por estelionato em Belém

Foram recuperados 104 potes e pacotes de suplemento alimentar, adquiridos por fraude eletrônica

A Polícia Civil do Pará, através da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), prendeu, na segunda-feira (1º), um homem por estelionato e apreendeu diversos potes e pacotes de suplemento alimentar, bem como aparelhos eletrônicos.

As investigações iniciaram para apurar um suposto crime de furto de suplementos alimentares, que teria causado um grande prejuízo em uma empresa com sede em Castanhal, município do nordeste estadual.

“Nós levantamos informações de que um indivíduo estaria percorrendo lojas de suplementos e farmácias de Belém, oferecendo os produtos da referida empresa lesada e conseguimos encontrar o sujeito em plena negociação para comercializar significativa quantidade dos produtos”, explicou o delegado Arthur do Rosário, diretor da DRFR.

Durante buscas realizadas no interior do veículo conduzido pelo criminoso, foram encontradas unidades de suplementos alimentares. Ele confessou que adquiriu os produtos através de fraude eletrônica, utilizando um cartão de crédito clonado e dados pessoais de uma mulher, com informações obtidas através de um grupo em um aplicativo de troca de mensagens, porém negou a participação no furto investigado pela equipe policial.

“O sujeito ainda confessou que em sua residência havia outras unidades de suplementos adquiridos através da mesma forma ilícita. Com base nas informações, nós deslocamos até o imóvel e apreendemos outra expressiva quantidade de produtos, uma CPU, uma câmera digital, um celular e o carro utilizado pelo criminoso. ele recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi conduzido para a delegacia, onde foram adotados os procedimentos de praxe”, concluiu o delegado

O telefone e computadores apreendidos serão periciados para a completa elucidação do delito, inclusive para identificar possíveis fraudes eletrônicas e demais envolvidos. O preso já está à disposição do Poder Judiciário.