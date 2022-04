Ponte é arrastada pela correnteza de igarapé, em Altamira; moradores estão ilhados

Uma ponte, que dava acesso ao Travessão da 05, zona rural de Altamira, no sudoeste do Pará, foi arrastada pela correnteza do igarapé Panelas após a cheia causada pelas chuvas. Moradores afirmam que estão ilhados há dois meses.

Segundo o autônomo Elinaldo Melo, morador da área, existe somente um desvio, pelo qual apenas caminhonetes conseguem passar. “É um desvio de barro vermelho, tem muito buraco. Não é estrada, é só um desvio. Eles já prometeram mandar máquina para arrumar lá, mas até agora não foram”, ele conta.

Elinaldo afirma que já entrou em contato com a prefeitura do município, mas as perspectivas de resolução do problema não foram como o esperado: “Nós montamos um grupo de 10, 15 pessoas e fomos lá, mas ele prometeu só pra maio, dizendo que precisa de engenheiro para a obra. Eu não vejo precisão de um engenheiro para fazer uma ponte daquela, simples”.

Com as dificuldades enfrentadas pela falta da ponte, o desejo dos moradores do Travessão da 05 é apenas um: “A gente quer que eles agilizem essa ponte, né? Porque é dentro da cidade. Mas até agora eles não deram manifestação de nada”, lamenta Elinaldo.

Em nota, a prefeitura de Altamira afirmou que a equipe de pontes da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura (Semovi), já está sendo mobilizada para realizar a manutenção do travessão, “assim que as condições climáticas forem favoráveis”.