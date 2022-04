Polícia Federal em Altamira resgata trabalhador submetido a condição análoga à de escravo

A Polícia Federal em Altamira, em parceria com o Ministério Público Federal, realizou, neste sábado (9), o resgate emergencial de um trabalhador submetido a condição análoga à de escravo.

A partir do momento que a equipe chegou ao local, em Pacajá, sudoeste do Pará, foi possível confirmar a existência de submissão da vítima a condição análoga à de escravo, por estar com sua liberdade de locomoção impedida e sofria constantemente ameaças físicas.

A Polícia Federal informou que não conseguiu realizar a captura dos principais suspeitos, “até pelo difícil e quase inacessível acesso ao local do resgate”. Mas acrescentou que continuará as investigações para localizar o autor do delito, o qual pode ter sua pena de até 8 anos de reclusão,