Polícia Civil reforça efetivo na Região Metropolitana e no interior do Estado

A Polícia Civil do Pará vai intensificar o policiamento em onze delegacias da Região Metropolitana e do interior do Estado, onde os agentes vão atuar de forma integrada nas ações de segurança da operação “Corpus Christi 2025”, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). A atuação da PCPA vai contar com reforço de delegados, investigadores, escrivães, papiloscopistas, técnicos de informática, dentre outros.

Na RMB, o aumento no efetivo vai acontecer na Seccional Urbana de Mosqueiro e na Delegacia de Outeiro. Já no interior do estado, as Delegacias de Marapanim, Marudá, Abaetetuba, Vila dos Cabanos, Cametá, Soure, Capanema, Salinas e Bragança vão receber reforço no policiamento.

“É muito comum que as pessoas desloquem para as cidades com balneários para aproveitar o feriado prolongado. Por isso, existe a preocupação da PCPA em reforçar o policiamento nesses locais com objetivo de dar mais segurança à população. Nós atuamos de forma integrada com outras forças de segurança pública para garantir a segurança, a ordem e a diversão dos cidadãos", destacou o delegado Hennison Jacob, titular da Diretoria de Polícia do Interior (DPI) e coordenador itinerante da operação.

Além do trabalho interno nas delegacias, as ações da PCPA acontecem na operação “Lei Seca”, onde as equipes vão trabalhar de forma integrada com o Departamento de Trânsito (Detran-PA) e a Polícia Militar.

Unidades da Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM) vão funcionar em regime de plantão 24 horas. “Para manter o atendimento à população que vai permanecer na capital e na Região Metropolitana, as Seccionais de São Brás, Sacramenta, Marambaia, Icoaraci, Mosqueiro e Outeiro estarão abertas para registro presencial de ocorrências, com reforço especial nas duas últimas. Também seguem em funcionamento as Seccionais de Ananindeua, Cidade Nova e Marituba, além da Delegacia de Benevides. As demais delegacias, que operam em regime de expediente regular, permanecem fechadas durante o feriado”, contou o delegado Daniel Castro, titular da DPM.