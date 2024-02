PGE abre inscrições para Processo Seletivo de Estágio de Pós-graduação

A Procuradoria-Geral do Estado do Pará (PGE) inicia nesta sexta-feira (16) as inscrições do Processo Seletivo Simplificado para o 2° Programa de Estágio em Pós-Graduação, Lato ou Stricto Sensu na instituição. O certame é voltado para estudantes das áreas de Direito e Tecnologia da Informação, com vagas ofertadas para os municípios de Belém, Marabá, Santarém e Brasília (DF). A bolsa de estágio é no valor de R$ 2.500,00 reais + auxílio transporte, com jornada diária de 6h.

Os interessados podem se inscrever até o dia 4 de março de 2024, diretamente pelo site da PGE-PA: www.pge.pa.gov.br. Após realizar a inscrição online, os candidatos deverão confirmar a inscrição de forma presencial, no período de 26 de fevereiro a 8 de março, na sede da Procuradoria-Geral do Estado do Pará, local onde se inscreveu. No ato da inscrição, é preciso apresentar cópia do documento de identidade; cópia do comprovante de matrícula no curso de pós-graduação, com a indicação da duração prevista do curso, carga horária e área de formação; e 1 kg de alimento não perecível, que será destinado à doação.

Só será permitida a participação de candidatos graduados em Direito e Tecnologia da Informação (Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação, Tecnologia em Processamento de Dados, Tecnologia em Redes de Computadores), regularmente matriculados e com frequência efetiva em cursos de pós-graduação, nas modalidades lato ou stricto sensu, de ensino público ou particular, reconhecidas pelo Ministério da Educação ou pelo Conselho Estadual de Educação, devidamente habilitadas junto à Procuradoria-Geral do Estado do Pará (PGE).

O processo seletivo terá duas etapas: a primeira será a prova escrita, de caráter classificatório e eliminatório, realizada de forma presencial, no dia 24 de março. Já a segunda etapa é a prova de títulos, de caráter classificatório.