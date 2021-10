PF impede comércio de 46 toneladas de maconha durante a 2ª fase de operação no Pará

A segunda fase da operação Fusarium, deflagrada pela Polícia Federal entre os dias 24 e 30 de outubro, resultou na destruição de quase 140 mil pés de maconha no Pará. A ação foi realizada com objetivo de erradicar plantações de cannabis sativa no nordeste paraense. A força-tarefa contou com apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.

Além de descapitalizar os grupos criminosos que atuam no tráfico de drogas, a ação também impediu que a droga fosse disponibilizada para consumo, protegendo a saúde pública.

Segundo a PF, foram destruídos destruídos 138.595 pés de maconha - o que, segundo estudos periciais, evitou a comercialização de aproximadamente 46 toneladas da planta. A área total erradicada corresponde à 58.140,67 m², detalhou ainda a autoridade policial.

Em complemento ao trabalho repressivo, a operação também realizou um trabalho de prevenção e conscientização contra as drogas junto às crianças de escolas públicas municipais de Capitão Poço.

O nome da operação faz alusão aos fungos do gênero Fusarium que afetam plantas, originando grandes perdas econômicas.