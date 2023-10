Pedido de isenção na inscrição do vestibular da UEPA encerra dia 30; veja como se habilitar

O prazo para a solicitação da isenção da taxa de inscrição no Processo Seletivo (Prosel) 2024, da Universidade do Estado do Pará (Uepa), encerra no dia 30 deste mês. Os candidatos que atenderem aos critérios podem realizar o pedido exclusivamente on-line. Neste ano, o valor da taxa é de R$ 100.

Conforme o edital, a solicitação de isenção total do pagamento da taxa de inscrição será feita automaticamente aos candidatos que concluíram ou estão concluindo, em 2023, o Ensino Médio em instituições públicas no Pará. No entanto, para isso, os estudantes devem seguir os critérios pontuados no edital. Neste ano, 3.586 vagas serão ofertadas em cursos de graduação nas áreas de educação, saúde e tecnologia.

Quem pode pedir isenção da taxa da Uepa?

Conforme o edital, podem pedir a isenção da taxa:

Pessoas com deficiência (PcD);

servidores da Uepa ou seus dependentes legais;

e pessoas com hipossuficiência econômica e que estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Sobre as vagas

Para este ano, as vagas ofertadas estão divididas em três partes. A Uepa disponibiliza vagas em diversos cursos de graduação, sendo 1.438 para a capital e 2.148 para o interior. Portanto, serão 30% destinadas a candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em cursos regulares ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos em instituições públicas; 20% para candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em cursos regulares ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos em instituições públicas e se autodeclararem negros ou indígenas; e 50% do total de vagas ofertadas para candidatos da ampla concorrência.

Conforme a divisão, o Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) terá 1.756 vagas nos seus cursos de Licenciatura e Bacharelado, seguido pelo Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT), com 990 vaga e, por fim, os cursos da saúde, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), somam 840 vagas.