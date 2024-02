Páscoa Jovem 2024: retiro da Caju é oportunidade de reacender a fé para a Semana Santa

A Casa da Juventude Comunidade Católica (Caju) confirma mais uma edição da “Páscoa Jovem”, que deverá ocorrer entre os dias 22 a 24 de março, em Belém, no Centro de Evangelização Nossa Senhora do Carmo, no bairro da Cidade Velha.

Faltando pouco mais de um mês para a Semana Santa, período em que os cristãos celebram de forma intensa grandes acontecimentos da sua fé: a paixão, morte e ressurreição de Jesus, a Caju abriu as inscrições para participar do retiro que será um período em que as orações de preparação para esse momento se intensificam ainda mais.

Voltado para qualquer pessoa a partir dos 13 anos de idade (completos), sua programação será diversificada e, de acordo com a coordenadora de Encontros da Caju, Laura Tomazi, busca preparar todos para uma vivência profunda da Páscoa do Senhor. “Realizado no final de semana que antecede a Semana Santa, os participantes são chamados a retirarem-se da sua rotina e, por meio de dinâmicas, encenações, pregações, reflexões e partilhas, reconhecer na Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo o verdadeiro sentido da Páscoa”, afirma a coordenadora.

Para a coordenadora geral da Caju, Celice Bergh, participar de um retiro nesse momento é preparar-se para o ápice da fé das pessoas. “Viver um retiro de preparação para a Semana Santa é se preparar adequadamente para o grande mistério da Cruz e da Ressurreição de Nosso Senhor. E a Páscoa Jovem é diferente porque mergulha profundamente na Alegria de ter Nosso Senhor conosco, para sempre!”, destaca a coordenadora.

Como participar da Páscoa Jovem

Para participar do encontro, basta se inscrever por meio do site: https://www.e-inscricao.com/comunidadecaju/pj2024

A inscrição tem o custo de R$230, valor que pode ser parcelado no cartão e que serve exclusivamente para custear hospedagem, alimentação e materiais utilizados no retiro, sem nenhum tipo de lucro para a comunidade. “As inscrições já começaram e teremos só 140 vagas, a dica é se antecipar e já garantir a sua vaga”, reforça Laura Tomazi.

SERVIÇO

Caju realiza Páscoa Jovem - retiro quaresmal em preparação para a Semana Santa

Data: 22, 23 e 24 de março – sexta (noite), sábado e domingo.

Inscrições pelo link: https://www.e-inscricao.com/comunidadecaju/pj2024

Taxa de inscrição: R$ 230

Idade mínima: 13 anos completos.

Vagas: 140 vagas

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)