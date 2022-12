Parque Elite sofre com esgoto a céu aberto

Problemas com mau cheiro, perigo e insegurança para pedestres, motoristas e ciclistas que trafegam pelas ruas do bairro Parque Elite, em Rondon do Pará. A rua Santo Antônio, uma das mais movimentadas do bairro, foi a que mais chamou a atenção da nossa equipe de reportagem por ter duas grandes saídas de esgoto abertas após forte chuva que os deixou entupidos. E, segundo relatos de moradores do local, uma equipe da Prefeitura foi realizar a limpeza, mas não concluiu o serviço, deixando as tampas dos bueiros abertas.

LEIA MAIS

Dona Maria Rosa, moradora do Parque Elite, reclama dos perigos que essa falta de manutenção traz para quem caminha pelas ruas. “O fato de deixarem os bueiros abertos é muito perigoso, especialmente para crianças que podem cair e se machucar, ou até mesmo um adulto, andando à noite”. Os moradores relatam, ainda, que o forte volume de chuvas que cai neste inverno amazônico não é drenado pela estrutura de saneamento do município, e as águas tomam as ruas e estradas que dão acesso a Rondon, ocasionando também a erosão das calçadas.

Uma moradora, que falou com nossa equipe, mas pediu para não ser identificada, reclama da situação que vive por conta de um bueiro aberto bem em frente à sua casa. “Muito perigoso, principalmente para mim, que tenho um netinho que vem para minha casa direto, e o cheiro é forte. Não tem proteção de nada”. Ela também acrescenta que mora na rua há três anos e nenhuma providência foi tomada.

O subsecretário de Obras de Rondon do Pará, Bruno Scalzer, comenta que a prefeitura já realizou manutenção em algumas áreas da cidade. “Nós já atendemos a população aqui e em outros lugares. Com relação a bueiros, que podem causar riscos de acidentes com pedestres ou até mesmo veículos, nós fizemos esses serviços: providenciamos tampas de ferro. Nem sempre a gente usa a de concreto, usamos aquelas [tampas] de ferro para evitar acidentes. Com relação ao Parque Elite, nós já fizemos duas manutenções”, afirmou.

Sobre a erosão próxima aos bueiros, o subsecretário relata que as obras de intervenção ainda são fruto de projeto contratado pela gestão anterior da Prefeitura e que novos ajustes são difíceis de serem implementados. “A gente chegou e o projeto já estava pronto. A partir do momento que é feito um convênio, é elaborado um projeto, vai ser feito o que está ali. Por mais que tenha entrado na nossa gestão - o término do reparo do bairro - a gente não poderia interferir na forma como foi feito”, ressaltou.

O representante da Secretaria de Obras de Rondon do Pará enfatiza, ainda, o que tem sido desenvolvido e pede a participação da população na formalização de solicitações de reparos junto à Prefeitura: “Temos feito alguns projetos com relação à asfalto. Automaticamente quando se fala de asfalto, tem a questão da rede de esgoto. A gente tem trabalhado com relação a esgoto, inclusive em outro bairro - o Gusmão - que é bem prejudicado com relação às enxurradas. Sobre o Parque Elite, como lá é considerado um bairro que passou por uma manutenção recentemente, nós não tínhamos conhecimento da situação. Se a população não fala, a gente não tem como saber”, disse.

A população pode entrar em contato com a Prefeitura de Rondon do Pará por meio dos perfis oficiais nas redes sociais e pelos contatos: Fone: (94) 99113-8071 E-mail: prefrondon@yahoo.com.br / semadrondon@hotmail.com

(Bárbara Ferreira, aluna da turma de 2020 do curso de Jornalismo da Unifesspa, com orientação do prof. Antônio Ribeiro e edição da professora Janine Bargas)