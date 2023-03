Paróquias da Grande Belém celebram missa e procissão em devoção a São José neste final de semana

No próximo domingo (19), a igreja católica celebra a Solenidade de São José — também considerado o padroeiro da família. Em louvor ao santo, as paróquias da Grande Belém renderão homenagens com missas no próximo sábado (18). E, no domingo (19), fiéis dos bairros de Canudos, Umarizal, Icuí-Guajará, Águas Lindas e no Distrito de Outeiro, saem em procissão pelas ruas para louvar o padroeiro.

Os devotos do bairro de Canudos contarão com programação na Paróquia São José de Queluz, no sábado (18), com missa solene às 18h30. Já no domingo (19), a programação inicia às 7h, com uma missa celebrada pelo padre Frei Paulo Alessandro Dias. Em seguida, fiéis seguem em procissão pelas ruas do bairro.

Na Paróquia São José. no Umarizal, a programação em devoção no sábado contará com missa solene às 7h, 9h e 19h, na Igreja Matriz de São José. Às 12h no Shopping Boulevard. E, às 17h, na Capela Medianeira de todas as Graças. No domingo (19), dia do santo, a celebração segue com uma missa às 7h, presidida pelo pároco, o cônego Sebastião Fialho. A manifestação dos fiéis segue com uma procissão.

Haverá também missa às 11h e 17h. Já às 19h a missa será transmitida ao vivo pela TV Nazaré. A festividade começou no dia 10 e segue até o dia 19, com missa e novena às 19h, além de vendas de comidas típicas.

Ananindeua

Em Ananindeua, na paróquia São José dos Verdejantes, no bairro das Águas Lindas, haverá programação no sábado com missa às 19h. E, no domingo, às 17h30, sairá a procissão com a Imagem de São José da comunidade Sagrada Família para a Igreja Matriz, onde será celebrada uma missa pelo pároco, o Padre Rafael de Sousa Soares.

No bairro do Icuí, a comunidade católica da paróquia de São José Operário, realizará uma missa no sábado, às 19h — embora o padroeiro seja festejado no dia 1° maio (Dia do Trabalhador). No domingo, o louvor ao santo segue com celebração no mesmo horário. O rito será presidido pelo pároco, o Padre Ailton Melo Teixeira, seguida de procissão pelas ruas do bairro.

Outeiro

Fiéis da Ilha de Outeiro, distrito de Outeiro, rendem louvores ao santo na Paróquia São José esposo de Maria, com missa no sábado (18), celebrada pelo monsenhor Paulo Andreolli, Bispo auxiliar nomeado para Arquidiocese de Belém. No domingo (19), a missa será às 19h, celebrada pelo pároco, o padre Dani Pantoja.

