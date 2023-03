Parauapebas recebe o "Festival das Flores" de 1º a 16 de abril

No período de 1º a 16 de abril, Parauapebas deve receber mais uma edição do “Festival das Flores”, que acontece todos os anos no município. O evento reúne em um só lugar uma variedade de plantas e flores que vão desde as espécies frutíferas até as ornamentais, e por um preço acessível.

O festival será realizado na Praça de Eventos da cidade e deve atrair para o local os apaixonados por plantas, que aproveitam a oportunidade para cultivar em casa ou comercializar, espécies diversificadas de plantas e flores.

Apesar de virem de longe, as plantas são transportadas em veículos adaptados, garantindo a preservação das espécies.

As espécies são oriundas de diversos estados brasileiros, com destaque para cidade de Holambra, que tem como principal atividade econômica a floricultura. O município é o maior exportador de flores da América Latina, sendo responsável por 80% da exportação e por 40% da produção do setor florícola brasileiro.

Flores de todas as cores e formatos para agradar a todos os públicos (Divulgação/ Festival das Flores)

O evento será aberto ao público das 9h as 21h, e será realizado por uma instituição religiosa e os valores obtidos serão revestidos em causas sociais filantrópicas. O "Festival das Flores" vem se tornando tradição na cidade devido à seriedade e compromisso e já é aguardado anualmente pela população, além de movimentar a economia da cidade, o Festival das Flores movimenta turismo e a economia de Parauapebas.